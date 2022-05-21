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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Ахмат
Краснодар - Ахмат: обзор матча 21 мая 2022
Краснодар
21.05.2022, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Ахмат
90+2'
Э. Сперцян
67'
М. Конате
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар - Ахмат
90'
+6
Желтая карточка
Д. Тодорович
90'
+3
Желтая карточка
З. Нижич
ГОЛ! 1:1!
Э. Сперцян
90'
+2
Замена
Е. Городов
️️️️
С. Агкацев
83'
80'
Замена
С. Себай
️️️️
В. Карапузов
Замена
В. Самко
️️️️
А. Ионов
72'
67'
ГОЛ! 0:1!
М. Конате
Пас отдал
Е. Харин
66'
Замена
Д. Тодорович
️️️️
А. Швец
Замена
Ю. Газинский
️️️️
Н. Кривцов
61'
46'
Замена
Е. Харин
️️️️
Л. Садулаев
46'
Замена
М. Конате
️️️️
И. Умаев
Замена
А. Мартынович
️️️️
В. Стежко
46'
45'
+2
Пенальти не реализован!
И. Умаев
44'
Желтая карточка
И. Умаев
39'
Желтая карточка
Д. Уткин
Желтая карточка
В. Стежко
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
53
Александр Черников
ОП
88
Никита Кривцов
АП
8
Эдуард Сперцян
АП
2
Ираклий Манелов
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
94
Артем Тимофеев
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
47
Даниил Уткин
ЛВ
5
Александр Трошечкин
ОП
7
Лечи Садулаев
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
10
Идрис Умаев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Евгений Городов
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
17
Никита Сергеев
ЛВ
70
Владислав Самко
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Ахмат
42
Александр Мелихов
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
92
Абубакар Иналкаев
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
10
Халид Кадыров
ПВ
15
Сенин Себай
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
4-1-3-2
1
Агкацев
28
Жилкин
5
Стежко
28
Сорокин
44
Исаенко
53
Черников
88
Кривцов
8
Сперцян
11
Ионов
6
Олусегун
2
Манелов
4-1-2-2-1
88
Шелия
4
Быстров
94
Тимофеев
23
Нижич
8
Богосавац
5
Трошечкин
7
Садулаев
0
Швец
17
Карапузов
47
Уткин
10
Умаев
5
Стежко
14
Мартынович
14
Мартынович
5
Стежко
1
Агкацев
1
Городов
1
Городов
1
Агкацев
11
Ионов
70
Самко
70
Самко
11
Ионов
88
Кривцов
18
Газинский
18
Газинский
88
Кривцов
7
Садулаев
59
Харин
59
Харин
7
Садулаев
17
Карапузов
15
Себай
15
Себай
17
Карапузов
0
Швец
55
Тодорович
55
Тодорович
0
Швец
10
Умаев
13
Конате
13
Конате
10
Умаев
Остались в запасе
Краснодар
Ахмат
17
Никита Сергеев
ЛВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
23
Вячеслав Якимов
ОП
23
Евгений Чернов
ЛЗ
39
Матвей Сафонов
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Сторожук
92
Абубакар Иналкаев
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
10
Халид Кадыров
ПВ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
42
Александр Мелихов
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
17
Никита Сергеев
ЛВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
23
Вячеслав Якимов
ОП
23
Евгений Чернов
ЛЗ
39
Матвей Сафонов
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
Остались в запасе
92
Абубакар Иналкаев
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
10
Халид Кадыров
ПВ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
42
Александр Мелихов
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Краснодар - Ахмат
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин
Андрей Болотенков
Дополнительные помощники:
VAR – Алексей Амелин; AVAR – Константин Шаламберидзе
Резервный судья:
Александр Машлякевич
Инспектор:
Сергей Мартынов
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч! Боец
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