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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Ахмат
Краснодар - Ахмат: обзор матча 08 августа 2016
Краснодар
08.08.2016, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 2 тур
4 : 0
Завершен
Ахмат
33'
Ф. Смолов
54'
Ари
77'
Ф. Смолов
88'
Вандерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Ахмат
ГОЛ! 4:0!
Вандерсон
Пас отдал
Ш. Каборе
88'
Замена
Вандерсон
️️️️
Ари
81'
Замена
Д. Торбинский
️️️️
Ю. Газинский
78'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Смолов
Пас отдал
П. Мамаев
77'
76'
Желтая карточка
Ф. Пирис
Желтая карточка
А. Гранквист
73'
72'
Желтая карточка
Родолфо
Замена
О. Ахмедов
️️️️
М. Перейра
69'
58'
Замена
А. Мбенг
️️️️
Б. Балай
58'
Замена
И. Лебеденко
️️️️
Г. Торже
ГОЛ! 2:0!
Ари
Пас отдал
П. Мамаев
54'
Желтая карточка
Ари
39'
Желтая карточка
Ш. Каборе
38'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Смолов
Пас отдал
М. Перейра
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
10
Маурисио Перейра
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
16
Денис Адамов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
88
Педро Кен
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
4-1-3-2
33
Крицюк
55
Енджейчик
6
Сигурдссон
4
Гранквист
98
Петров
77
Каборе
10
Перейра
10
Мамаев
18
Газинский
39
Ари
90
Смолов
4-5-1
1
Городов
40
Уциев
13
Семенов
2
Родолфо
3
Плиев
37
Грозав
8
Торже
22
Пирис
14
Кузяев
19
Иванов
9
Балай
18
Газинский
6
Торбинский
6
Торбинский
18
Газинский
10
Перейра
10
Ахмедов
10
Ахмедов
10
Перейра
39
Ари
14
Вандерсон
14
Вандерсон
39
Ари
8
Торже
10
Лебеденко
10
Лебеденко
8
Торже
9
Балай
11
Мбенг
11
Мбенг
9
Балай
Остались в запасе
Краснодар
Ахмат
88
Андрей Синицын
ВР
16
Денис Адамов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
88
Виталий Гудиев
ВР
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
88
Педро Кен
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
16
Денис Адамов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
88
Педро Кен
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Краснодар - Ахмат
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Помощники судьи:
Игорь Демешко (Химки)
Рашид Абусуев (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Юрий Баскаков (Москва)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
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