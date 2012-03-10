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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Ахмат
Краснодар - Ахмат: обзор матча 10 марта 2012
Краснодар
10.03.2012, суббота, 15:00
Россия. Премьер-лига, группа B, 34 тур
1 : 3
Завершен
Ахмат
87'
И. Пикущак
7'
Ш. Асильдаров
10'
М. Рыбус
21'
И. Лебеденко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Ахмат
ГОЛ! 1:3!
И. Пикущак
Замена
О. Власов
️️️️
А. Павленко
Желтая карточка
А. Павленко
Пенальти не реализован!
О. Марцваладзе
Замена
Я. Годзюр
️️️️
М. Рыбус
Красная карточка
С. Джанаев
Замена
И. Пикущак
️️️️
Е. Шипицин
Замена
А. Феррейра
️️️️
Д. Ятченко
Замена
О. Марцваладзе
️️️️
Жоаозиньо
Желтая карточка
Н. Дринчич
Замена
И. Ламбарский
️️️️
О. Самсонов
Желтая карточка
Жоаозиньо
ГОЛ! 0:3!
И. Лебеденко
Пас отдал
Р. Уциев
10'
ГОЛ! 0:2!
М. Рыбус
Пас отдал
Ш. Асильдаров
ГОЛ! 0:1!
Ш. Асильдаров
Пас отдал
Благо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
77
Нукри Ревишвили
ВР
22
Огнен Враньеш
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
33
Душан Анджелкович
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
25
Евгений Шипицин
ЦП
18
Никола Дринчич
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Ахмат
35
Сослан Джанаев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
8
Маурисио
ОП
40
Благо
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
64
Олег Ланин
ОП
24
Александр Кульчий
ЦП
26
Марсио Абреу
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
19
Олег Иванов
ЦП
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
4-4-2
77
Ревишвили
22
Враньеш
4
Тубич
14
Мартынович
33
Анджелкович
22
Жоаозиньо
25
Шипицин
18
Дринчич
36
Самсонов
14
Мовсисян
72
Голышев
3-3-2-2
35
Джанаев
33
Ятченко
24
Коморовски
25
Йиранек
40
Уциев
8
Маурисио
31
Рыбус
40
Благо
8
Павленко
10
Лебеденко
9
Асильдаров
36
Самсонов
19
Ламбарский
19
Ламбарский
36
Самсонов
22
Жоаозиньо
20
Марцваладзе
20
Марцваладзе
22
Жоаозиньо
25
Шипицин
10
Пикущак
10
Пикущак
25
Шипицин
31
Рыбус
31
Годзюр
31
Годзюр
31
Рыбус
33
Ятченко
5
Феррейра
5
Феррейра
33
Ятченко
8
Павленко
84
Власов
84
Власов
8
Павленко
Остались в запасе
Краснодар
Ахмат
64
Олег Ланин
ОП
1
Евгений Городов
ВР
24
Александр Кульчий
ЦП
26
Марсио Абреу
ЦП
Главный тренер
Славолюб Муслин
33
Станислав Мурихин
ЛП
19
Олег Иванов
ЦП
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
64
Олег Ланин
ОП
1
Евгений Городов
ВР
24
Александр Кульчий
ЦП
26
Марсио Абреу
ЦП
Остались в запасе
33
Станислав Мурихин
ЛП
19
Олег Иванов
ЦП
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Краснодар - Ахмат
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Альмир Каюмов
(Москва)
Помощники судьи:
Антон Аверьянов (Москва)
Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 14:40 (прямая)
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