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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Ахмат
Краснодар - Ахмат: обзор матча 19 апреля 2025
Краснодар
19.04.2025, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 25 тур
3 : 1
Завершен
Ахмат
40'
Д. Кордоба
78'
Э. Сперцян (П)
80'
К. Ленини
52'
Г. Мелкадзе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар - Ахмат
Замена
Ю. Газинский
️️️️
Ж. Батчи
90'
+5
Замена
Д. Козлов
️️️️
Э. Сперцян
90'
+3
85'
Замена
А. Талаль
️️️️
М. Самородов
85'
Замена
М. Богосавац
️️️️
Д. Тодорович
Желтая карточка
Д. Гонсалес
84'
ГОЛ! 3:1!
К. Ленини
80'
80'
Замена
Р. Руис Диас
️️️️
Д. Зорин
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Э. Сперцян
78'
69'
Замена
Б. Бериша
️️️️
Л. Садулаев
Замена
М. Давид Кобнан
️️️️
О. Олусегун
67'
65'
Желтая карточка
Д. Тодорович
Желтая карточка
Н. Кривцов
63'
52'
ГОЛ! 1:1!
Г. Мелкадзе
Пас отдал
М. Самородов
ГОЛ! 1:0!
Д. Кордоба
Пас отдал
Ж. Батчи
40'
Желтая карточка
Ж. Батчи
36'
26'
Травма
А. Адамов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
19
Диего Коста
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
88
Никита Кривцов
АП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
47
Даниил Уткин
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
20
Максим Самородов
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Краснодар
58
Данил Ладоха
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
18
Данила Козлов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Ахмат
1
Вадим Ульянов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
7
Бернард Бериша
ЛВ
24
Заим Диванович
ОП
14
Амин Талаль
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
9
Родриго Руис Диас
ЦФ
4-1-3-2
1
Агкацев
98
Петров
19
Коста
3
Тормена
20
Гонсалес
6
Ленини
88
Кривцов
8
Сперцян
11
Батчи
9
Кордоба
6
Олусегун
4-3-1-2
88
Шелия
53
Тодорович
4
Ибишев
75
Гандри
95
Адамов
47
Уткин
11
Исмаэл
7
Садулаев
28
Зорин
77
Мелкадзе
20
Самородов
11
Батчи
18
Газинский
18
Газинский
11
Батчи
8
Сперцян
18
Козлов
18
Козлов
8
Сперцян
6
Олусегун
99
Кобнан
99
Кобнан
6
Олусегун
53
Тодорович
8
Богосавац
8
Богосавац
53
Тодорович
20
Самородов
14
Талаль
14
Талаль
20
Самородов
7
Садулаев
7
Бериша
7
Бериша
7
Садулаев
28
Зорин
9
Руис Диас
9
Руис Диас
28
Зорин
Остались в запасе
Краснодар
Ахмат
58
Данил Ладоха
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
1
Вадим Ульянов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
11
Мауро Луна Диале
АП
59
Евгений Харин
ЛВ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
58
Данил Ладоха
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
90
Федор Смолов
ЦФ
Остались в запасе
1
Вадим Ульянов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
11
Мауро Луна Диале
АП
59
Евгений Харин
ЛВ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Краснодар - Ахмат
3
1
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
7
3
Нарушения
16
19
Офсайды
0
1
Количество передач
384
227
Сейвы
2
5
Точность передач %
81
72
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
- : -
06.12.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
1 : 1
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ахмат
- : -
05.12.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Ozon Арена
Посещаемость:
26995 из 36260 зрителей (74%)
Где смотреть матч:
Матч ТВ (Моссаковский)
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