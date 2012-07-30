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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Краснодар
Ахмат - Краснодар: обзор матча 30 июля 2012
Ахмат
30.07.2012, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Краснодар
18'
О. Иванов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Краснодар
90'
+2
Желтая карточка
И. Смольников
80'
Замена
П. Голышев
️️️️
В. Игнатьев
Замена
М. Йиранек
️️️️
М. Коморовски
77'
Замена
С. Мурихин
️️️️
Ж. Лежар
67'
63'
Замена
С. Кисляк
️️️️
М. Абреу
59'
Замена
Д. Анджелкович
️️️️
Р. Нахушев
54'
Травма
Р. Нахушев
Замена
М. Митришев
️️️️
М. Рыбус
49'
Желтая карточка
Ж. Лежар
27'
ГОЛ! 1:0!
О. Иванов
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Антон Амельченко
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
40
Ризван Уциев
(К)
ПЗ
21
Адилсон
ОП
40
Благо
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
30
Жонатан Лежар
ПП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Краснодар
77
Нукри Ревишвили
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
(К)
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
18
Никола Дринчич
ОП
78
Владимир Коман
ЦП
26
Марсио Абреу
ЦП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Ахмат
35
Сослан Джанаев
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
84
Олег Власов
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
72
Павел Голышев
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
3-3-3-1
1
Амельченко
33
Ятченко
24
Коморовски
5
Феррейра
31
Рыбус
21
Адилсон
40
Уциев
40
Благо
19
Иванов
30
Лежар
10
Лебеденко
3-3-3-1
77
Ревишвили
20
Игнатьев
22
Враньеш
25
Амисулашвили
8
Смольников
18
Дринчич
55
Нахушев
78
Коман
26
Абреу
22
Жоаозиньо
14
Мовсисян
24
Коморовски
25
Йиранек
25
Йиранек
24
Коморовски
30
Лежар
33
Мурихин
33
Мурихин
30
Лежар
31
Рыбус
95
Митришев
95
Митришев
31
Рыбус
55
Нахушев
33
Анджелкович
33
Анджелкович
55
Нахушев
26
Абреу
15
Кисляк
15
Кисляк
26
Абреу
20
Игнатьев
72
Голышев
72
Голышев
20
Игнатьев
Остались в запасе
Ахмат
Краснодар
35
Сослан Джанаев
ВР
24
Петр Польчак
ЦЗ
84
Олег Власов
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
1
Евгений Городов
ВР
4
Неманья Тубич
ЦЗ
19
Игорь Ламбарский
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Остались в запасе
35
Сослан Джанаев
ВР
24
Петр Польчак
ЦЗ
84
Олег Власов
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
4
Неманья Тубич
ЦЗ
19
Игорь Ламбарский
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Ахмат - Краснодар
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Стадион:
Ахмат-Арена
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