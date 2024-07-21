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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Краснодар
Ахмат - Краснодар: обзор матча 21 июля 2024
Ахмат
21.07.2024, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Краснодар
43'
В. Камилов
30'
Н. Кривцов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ахмат - Краснодар
Замена
И. Олейников
️️️️
Л. Садулаев
86'
85'
Замена
А. Эктов
️️️️
Н. Кривцов
Желтая карточка
Н. Гандри
84'
Замена
З. Диванович
️️️️
В. Камилов
74'
73'
Замена
М. Давид Кобнан
️️️️
Ф. Смолов
Замена
Камило
️️️️
А. Швец
65'
Замена
Б. Бериша
️️️️
Г. Агаларов
64'
58'
Замена
О. Олусегун
️️️️
Ж. Батчи
49'
Желтая карточка
Кайо
46'
Замена
К. Ленини
️️️️
Д. Козлов
ГОЛ! 1:1!
В. Камилов
43'
32'
Желтая карточка
Д. Коста
30'
ГОЛ! 0:1!
Н. Кривцов
Пас отдал
Ф. Смолов
13'
Желтая карточка
Д. Козлов
8'
Желтая карточка
В. Са
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
7
Лечи Садулаев
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
10
Светослав Ковачев
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
18
Данила Козлов
АП
88
Никита Кривцов
АП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Ахмат
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
24
Заим Диванович
ОП
27
Камило
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Краснодар
99
Юрий Дюпин
ВР
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
3-2-3-2
88
Шелия
95
Адамов
75
Гандри
3
Шатара
8
Богосавац
53
Тодорович
7
Садулаев
0
Швец
18
Камилов
25
Агаларов
10
Ковачев
3-1-3-3
1
Агкацев
3
Тормена
31
Кайо
19
Коста
53
Черников
11
Батчи
8
Сперцян
27
Са
90
Смолов
88
Кривцов
18
Козлов
18
Камилов
24
Диванович
24
Диванович
18
Камилов
0
Швец
27
Камило
27
Камило
0
Швец
25
Агаларов
7
Бериша
7
Бериша
25
Агаларов
7
Садулаев
19
Олейников
19
Олейников
7
Садулаев
88
Кривцов
15
Эктов
15
Эктов
88
Кривцов
18
Козлов
6
Ленини
6
Ленини
18
Козлов
90
Смолов
99
Кобнан
99
Кобнан
90
Смолов
11
Батчи
6
Олусегун
6
Олусегун
11
Батчи
Остались в запасе
Ахмат
Краснодар
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Главный тренер
Магомед Адиев
99
Юрий Дюпин
ВР
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
Главный тренер
Магомед Адиев
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Ахмат - Краснодар
1
4
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
5
5
Нарушения
10
19
Офсайды
1
2
Количество передач
229
523
Сейвы
2
1
Точность передач %
67
82
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ахмат
- : -
05.12.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Дмитрий Сафьян
Константин Шаламберидзе
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Турбин; AVAR – Артур Федоров
Резервный судья:
Роман Сафьян
Инспектор:
Сергей Мартынов
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
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