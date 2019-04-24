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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Краснодар
Ахмат - Краснодар: обзор матча 24 апреля 2019
Ахмат
24.04.2019, среда, 19:00
Россия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Краснодар
3'
А. Семенов
48'
В. Классон (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Краснодар
90'
+3
Вторая желтая
А. Мартынович
79'
Замена
Д. Стоцкий
️️️️
И. Игнатьев
Замена
Р. Уциев
️️️️
О. Роши
72'
70'
Желтая карточка
А. Мартынович
68'
Желтая карточка
Ш. Каборе
67'
Замена
Д. Уткин
️️️️
Д. Скопинцев
Замена
Б. Балай
️️️️
Б. Бериша
65'
Желтая карточка
А. Швец
64'
63'
Желтая карточка
И. Игнатьев
48'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Классон
25'
Желтая карточка
Ю. Газинский
ГОЛ! 1:0!
А. Семенов
Пас отдал
Раванелли
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
5
Милад Мохаммади
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
21
Одисе Роши
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
19
Олег Иванов
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
12
Раванелли
АП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
94
Вандерсон
ПП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Олег Фоменко
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Беким Балай
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
50
Артем Голубев
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
3-2-3-2
1
Городов
3
Плиев
23
Нижич
13
Семенов
5
Мохаммади
21
Роши
19
Иванов
0
Швец
11
Исмаэл
7
Бериша
12
Раванелли
3-3-2-1-1
39
Сафонов
7
Скопинцев
25
Спайич
14
Мартынович
98
Петров
77
Каборе
2
Рамирес
94
Вандерсон
18
Газинский
7
Классон
18
Игнатьев
21
Роши
40
Уциев
40
Уциев
21
Роши
7
Бериша
9
Балай
9
Балай
7
Бериша
18
Игнатьев
89
Стоцкий
89
Стоцкий
18
Игнатьев
7
Скопинцев
47
Уткин
47
Уткин
7
Скопинцев
Остались в запасе
Ахмат
Краснодар
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
88
Андрей Синицын
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
50
Артем Голубев
ЦП
Главный тренер
Олег Фоменко
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
50
Артем Голубев
ЦП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Олег Фоменко
Статистика матча Ахмат - Краснодар
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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