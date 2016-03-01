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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Краснодар - Ахмат
Краснодар - Ахмат: обзор матча 01 марта 2016
Краснодар
01.03.2016, вторник, 19:15
Россия. Кубок, 1/4 финала
1 : 0
Завершен
Ахмат
116'
А. Гранквист
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Краснодар - Ахмат
118'
Замена
И. Лебеденко
️️️️
Ф. Пирис
117'
Замена
М. Рыбус
️️️️
Г. Теодор Грозав
ГОЛ! 1:0!
А. Гранквист
Пас отдал
М. Перейра
116'
Замена
О. Ахмедов
️️️️
Ю. Газинский
94'
86'
Желтая карточка
Родолфо
84'
Замена
А. Мбенг
️️️️
М. Митришев
Желтая карточка
Ари
83'
Желтая карточка
А. Гранквист
82'
Желтая карточка
Ф. Смолов
75'
Замена
Ари
️️️️
Вандерсон
62'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
Жоаозиньо
62'
57'
Желтая карточка
О. Иванов
49'
Желтая карточка
Л. Уилкшир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
14
Вандерсон
ЛЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
77
Шарль Каборе
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ОП
22
Жоаозиньо
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Маурисио Перейра
ПП
Главный тренер
Олег Кононов
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
26
Люк Уилкшир
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
3
Заурбек Плиев
ПЗ
22
Факундо Пирис
ОП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
19
Олег Иванов
ПП
95
Магомед Митришев
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
21
Рикардо Лаборде
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
10
Кану
ЦП
88
Педро Кен
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
3-4-3
33
Крицюк
98
Петров
4
Страндберг
4
Гранквист
14
Вандерсон
6
Торбинский
22
Жоаозиньо
77
Каборе
10
Мамаев
18
Газинский
10
Перейра
4-1-4-1
1
Городов
3
Плиев
2
Родолфо
13
Семенов
26
Уилкшир
22
Пирис
19
Иванов
14
Айссати
14
Кузяев
37
Грозав
95
Митришев
18
Газинский
10
Ахмедов
10
Ахмедов
18
Газинский
22
Жоаозиньо
90
Смолов
90
Смолов
22
Жоаозиньо
14
Вандерсон
39
Ари
39
Ари
14
Вандерсон
37
Грозав
31
Рыбус
31
Рыбус
37
Грозав
22
Пирис
10
Лебеденко
10
Лебеденко
22
Пирис
95
Митришев
11
Мбенг
11
Мбенг
95
Митришев
Остались в запасе
Краснодар
Ахмат
31
Андрей Дикань
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
21
Рикардо Лаборде
ПП
Главный тренер
Олег Кононов
88
Виталий Гудиев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
10
Кану
ЦП
88
Педро Кен
ЦП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
31
Андрей Дикань
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
21
Рикардо Лаборде
ПП
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
10
Кану
ЦП
88
Педро Кен
ЦП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Краснодар - Ахмат
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
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