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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Краснодар
Ахмат - Краснодар: обзор матча 18 сентября 2021
Ахмат
18.09.2021, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 2
Завершен
Краснодар
41'
Р. Кабелла
44'
В. Ильин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Краснодар
89'
Замена
Д. Стоцкий
️️️️
Р. Кабелла
89'
Замена
И. Манелов
️️️️
Э. Сперцян
86'
Замена
Т. Вилена
️️️️
Н. Кривцов
80'
Желтая карточка
Д. Корнюшин
Замена
А. Пуцко
️️️️
Д. Уткин
69'
67'
Желтая карточка
К. Рамирес
66'
Замена
Е. Сорокин
️️️️
У. Спайич
Вторая желтая
З. Нижич
65'
64'
Травма
У. Спайич
Желтая карточка
З. Нижич
54'
Замена
Л. Садулаев
️️️️
А. Архипов
46'
Замена
С. Себай
️️️️
М. Конате
46'
Замена
В. Карапузов
️️️️
В. Лысцов
46'
44'
ГОЛ! 0:2!
В. Ильин
Пас отдал
Р. Кабелла
41'
ГОЛ! 0:1!
Р. Кабелла
Пас отдал
Э. Сперцян
23'
Желтая карточка
Э. Сперцян
Замена
Р. Уциев
️️️️
Д. Тодорович
21'
Травма
Д. Тодорович
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
4
Марат Быстров
ЛАЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПАЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
13
Мохамед Конате
ЦФ
9
Артем Архипов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
88
Никита Кривцов
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
8
Эдуард Сперцян
АП
5
Реми Кабелла
ПП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Ахмат
42
Александр Мелихов
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
14
Артем Полярус
ЛП
59
Евгений Харин
ЛВ
6
Амир Адуев
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
15
Сенин Себай
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
10
Габриэл Янку
ЦФ
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
1
Евгений Городов
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
52
Тонни Вилена
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
3-3-2-2
88
Гудиев
50
Лысцов
23
Нижич
13
Семенов
4
Быстров
94
Тимофеев
55
Тодорович
17
Коновалов
47
Уткин
9
Архипов
13
Конате
4-3-2-1
39
Сафонов
44
Корнюшин
25
Спайич
31
Кайо
2
Рамирес
5
Кабелла
18
Газинский
88
Кривцов
8
Сперцян
7
Классон
98
Ильин
47
Уткин
15
Пуцко
15
Пуцко
47
Уткин
55
Тодорович
40
Уциев
40
Уциев
55
Тодорович
9
Архипов
7
Садулаев
7
Садулаев
9
Архипов
50
Лысцов
17
Карапузов
17
Карапузов
50
Лысцов
13
Конате
15
Себай
15
Себай
13
Конате
25
Спайич
28
Сорокин
28
Сорокин
25
Спайич
5
Кабелла
89
Стоцкий
89
Стоцкий
5
Кабелла
88
Кривцов
52
Вилена
52
Вилена
88
Кривцов
8
Сперцян
2
Манелов
2
Манелов
8
Сперцян
Остались в запасе
Ахмат
Краснодар
59
Евгений Харин
ЛВ
42
Александр Мелихов
ВР
14
Артем Полярус
ЛП
6
Амир Адуев
ЦП
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
10
Габриэл Янку
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
1
Станислав Агкацев
ВР
1
Евгений Городов
ВР
82
Сергей Волков
ПЗ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
59
Евгений Харин
ЛВ
42
Александр Мелихов
ВР
14
Артем Полярус
ЛП
6
Амир Адуев
ЦП
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
10
Габриэл Янку
ЦФ
Остались в запасе
1
Станислав Агкацев
ВР
1
Евгений Городов
ВР
82
Сергей Волков
ПЗ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Ахмат - Краснодар
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сиденков
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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