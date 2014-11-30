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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Краснодар
Ахмат - Краснодар: обзор матча 30 ноября 2014
Ахмат
30.11.2014, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-лига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Краснодар
17'
Вандерсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Краснодар
90'
+2
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
М. Измайлов
86'
Желтая карточка
Ари
Замена
Д. Кузяев
️️️️
Адилсон
76'
75'
Замена
Ари
️️️️
Вандерсон
Замена
И. Айссати
️️️️
Ж. Бокила
69'
Желтая карточка
Аилтон
66'
63'
Замена
Р. Аджинджал
️️️️
П. Мамаев
40'
Желтая карточка
М. Измайлов
17'
ГОЛ! 0:1!
Вандерсон
Пас отдал
М. Измайлов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
40
Ризван Уциев
(К)
ПЗ
19
Олег Иванов
ЛП
8
Маурисио
ОП
21
Адилсон
ОП
18
Жереми Бокила
ЦФ
9
Аилтон
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
17
Виталий Калешин
ЛЗ
14
Александр Мартынович
(К)
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Маурисио Перейра
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
2
Марат Измайлов
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
10
Кану
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
48
Александр Марченко
ЦЗ
20
Руслан Аджинджал
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
39
Ари
ЦФ
4-2-1-3
31
Годзюр
31
Рыбус
5
Феррейра
24
Коморовски
40
Уциев
8
Маурисио
21
Адилсон
19
Иванов
10
Лебеденко
9
Аилтон
18
Бокила
4-5-1
31
Дикань
98
Петров
14
Мартынович
6
Сигурдссон
17
Калешин
2
Измайлов
10
Перейра
10
Мамаев
18
Газинский
22
Жоаозиньо
14
Вандерсон
21
Адилсон
14
Кузяев
14
Кузяев
21
Адилсон
18
Бокила
14
Айссати
14
Айссати
18
Бокила
10
Мамаев
20
Аджинджал
20
Аджинджал
10
Мамаев
2
Измайлов
18
Бурмистров
18
Бурмистров
2
Измайлов
14
Вандерсон
39
Ари
39
Ари
14
Вандерсон
Остались в запасе
Ахмат
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
10
Кану
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
48
Александр Марченко
ЦЗ
88
Андрей Синицын
ВР
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
10
Кану
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Остались в запасе
48
Александр Марченко
ЦЗ
88
Андрей Синицын
ВР
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Ахмат - Краснодар
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:15 (прямая)
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