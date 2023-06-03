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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Краснодар
Ахмат - Краснодар: обзор матча 03 июня 2023
Ахмат
03.06.2023, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 30 тур
2 : 2
Завершен
Краснодар
70'
В. Камилов
78'
И. Олейников
67'
Д. Кордоба
90+1'
О. Олусегун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ахмат - Краснодар
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
О. Олусегун
Пас отдал
Э. Сперцян
Желтая карточка
Г. Шелия
89'
Замена
А. Трошечкин
️️️️
В. Камилов
85'
83'
Желтая карточка
Д. Кордоба
Желтая карточка
В. Камилов
83'
Желтая карточка
В. Карапузов
83'
81'
Замена
М. Давид Кобнан
️️️️
А. Черников
ГОЛ! 2:1!
И. Олейников
78'
ГОЛ! 1:1!
В. Камилов
Пас отдал
И. Олейников
70'
67'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кордоба
Пас отдал
И. Ахметов
63'
Замена
О. Олусегун
️️️️
Ж. Батчи
Замена
️️️️
Г. Агаларов
58'
46'
Замена
С. Петров
️️️️
А. Кокшаров
46'
Замена
Д. Кордоба
️️️️
К. Рамирес
46'
Замена
Э. Сперцян
️️️️
А. Ионов
Желтая карточка
Е. Харин
35'
26'
Желтая карточка
А. Ионов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
0
Антон Швец
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
7
Михайло Баньяц
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
11
Жоау Батчи
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Ахмат
35
Ризван Ташаев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
38
Имран Альсултанов
ЦЗ
11
Магомед Якуев
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
22
Илья Черняк
ЦФ
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
8
Эдуард Сперцян
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
4-2-3-1
88
Шелия
8
Богосавац
40
Уциев
13
Семенов
4
Быстров
0
Швец
18
Камилов
19
Олейников
59
Харин
17
Карапузов
25
Агаларов
4-1-2-2-1
39
Сафонов
82
Волков
6
Алонсо
4
Арутюнян
2
Рамирес
53
Черников
7
Баньяц
97
Ахметов
11
Батчи
11
Ионов
90
Кокшаров
18
Камилов
5
Трошечкин
5
Трошечкин
18
Камилов
90
Кокшаров
98
Петров
98
Петров
90
Кокшаров
11
Ионов
8
Сперцян
8
Сперцян
11
Ионов
53
Черников
99
Кобнан
99
Кобнан
53
Черников
2
Рамирес
9
Кордоба
9
Кордоба
2
Рамирес
11
Батчи
6
Олусегун
6
Олусегун
11
Батчи
Остались в запасе
Ахмат
Краснодар
35
Ризван Ташаев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
38
Имран Альсултанов
ЦЗ
11
Магомед Якуев
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
22
Илья Черняк
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
1
Станислав Агкацев
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Ивич
Остались в запасе
35
Ризван Ташаев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
38
Имран Альсултанов
ЦЗ
11
Магомед Якуев
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
22
Илья Черняк
ЦФ
Остались в запасе
1
Станислав Агкацев
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Владимир Ивич
Статистика матча Ахмат - Краснодар
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Шафеев
(Волгоград)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин
Валентин Мурашов
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Буланов; AVAR – Арам Петросян
Резервный судья:
Андрей Фисенко
Инспектор:
Сергей Мацюра
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Боец
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