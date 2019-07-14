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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Краснодар
Ахмат - Краснодар: обзор матча 14 июля 2019
Ахмат
14.07.2019, воскресенье, 21:30
Россия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Краснодар
28'
Б. Бериша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Краснодар
Желтая карточка
Е. Городов
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
Т. Вилена
Замена
О. Роши
️️️️
Исмаэл
87'
Замена
А. Понсе
️️️️
А. Мбенг
84'
Желтая карточка
Исмаэл
82'
74'
Замена
И. Игнатьев
️️️️
К. Ольссон
71'
Желтая карточка
Р. Камболов
69'
Замена
М. Сулейманов
️️️️
Ю. Намли
56'
Замена
К. Рамирес
️️️️
С. Петров
Замена
Д. Шиманьски
️️️️
В. Анхель
46'
Желтая карточка
Е. Харин
35'
Желтая карточка
З. Нижич
33'
ГОЛ! 1:0!
Б. Бериша
Пас отдал
Р. Уциев
28'
Пенальти не реализован!
Б. Бериша
10'
9'
Желтая карточка
С. Петров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
59
Евгений Харин
ЛВ
0
Антон Швец
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
52
Тонни Вилена
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
39
Ари
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Сергей Матвеев
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
21
Одисе Роши
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
77
Конрад Михаляк
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
47
Даниил Уткин
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
4-3-2-1
1
Городов
13
Семенов
23
Нижич
4
Анхель
40
Уциев
0
Швец
11
Исмаэл
19
Иванов
59
Харин
7
Бериша
11
Мбенг
4-1-3-2
39
Сафонов
98
Петров
14
Мартынович
25
Спайич
89
Стоцкий
88
Камболов
52
Вилена
7
Намли
8
Ольссон
94
Вандерсон
39
Ари
11
Исмаэл
21
Роши
21
Роши
11
Исмаэл
4
Анхель
4
Шиманьски
4
Шиманьски
4
Анхель
11
Мбенг
9
Понсе
9
Понсе
11
Мбенг
98
Петров
2
Рамирес
2
Рамирес
98
Петров
8
Ольссон
18
Игнатьев
18
Игнатьев
8
Ольссон
7
Намли
93
Сулейманов
93
Сулейманов
7
Намли
Остались в запасе
Ахмат
Краснодар
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
77
Михаил Гащенков
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
77
Конрад Михаляк
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
88
Андрей Синицын
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
47
Даниил Уткин
ЦП
Главный тренер
Сергей Матвеев
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
77
Михаил Гащенков
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
77
Конрад Михаляк
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
47
Даниил Уткин
ЦП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Сергей Матвеев
Статистика матча Ахмат - Краснодар
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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