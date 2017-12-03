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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Ахмат
Краснодар - Ахмат: обзор матча 03 декабря 2017
Краснодар
03.12.2017, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 19 тур
3 : 2
Завершен
Ахмат
52'
Ф. Смолов
68'
П. Мамаев
90+2'
Жоаозиньо
29'
А. Швец
36'
Исмаэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Ахмат
ГОЛ! 3:2!
Жоаозиньо
Пас отдал
В. Классон
90'
+2
Желтая карточка
К. Рамирес
90'
Замена
А. Иван
️️️️
Ф. Смолов
89'
84'
Желтая карточка
В. Гудиев
83'
Замена
Раванелли
️️️️
М. Митришев
Замена
Вандерсон
️️️️
Ш. Каборе
83'
Желтая карточка
А. Гранквист
80'
Замена
Жоаозиньо
️️️️
П. Мамаев
76'
Желтая карточка
П. Мамаев
69'
ГОЛ! 2:2!
П. Мамаев
Пас отдал
М. Перейра
68'
62'
Замена
М. Мохаммади
️️️️
Л. Жаба
Желтая карточка
М. Перейра
58'
Пенальти не реализован!
А. Гранквист
58'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Смолов
Пас отдал
В. Классон
52'
37'
Желтая карточка
Р. Уциев
36'
ГОЛ! 0:2!
Исмаэл
33'
Желтая карточка
А. Швец
Желтая карточка
Ф. Смолов
32'
29'
ГОЛ! 0:1!
А. Швец
Пас отдал
О. Роши
Желтая карточка
С. Петров
27'
18'
Желтая карточка
Исмаэл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
21
Одисе Роши
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
8
Лео Жаба
ПВ
95
Магомед Митришев
ПВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Краснодар
16
Денис Адамов
ВР
33
Станислав Крицюк
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Илья Жигулев
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
9
Андрей Иван
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
95
Аюб Бацуев
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
12
Раванелли
АП
9
Беким Балай
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
4-1-3-1-1
88
Синицын
2
Рамирес
27
Грицаенко
4
Гранквист
98
Петров
77
Каборе
10
Мамаев
10
Перейра
18
Газинский
7
Классон
90
Смолов
3-2-3-2
88
Гудиев
4
Анхель
13
Семенов
14
Сампайо
40
Уциев
3
Плиев
21
Роши
11
Исмаэл
0
Швец
95
Митришев
8
Лео Жаба
10
Мамаев
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
10
Мамаев
90
Смолов
9
Иван
9
Иван
90
Смолов
77
Каборе
94
Вандерсон
94
Вандерсон
77
Каборе
95
Митришев
12
Раванелли
12
Раванелли
95
Митришев
8
Лео Жаба
5
Мохаммади
5
Мохаммади
8
Лео Жаба
Остались в запасе
Краснодар
Ахмат
23
Михайло Ристич
ЛЗ
16
Денис Адамов
ВР
33
Станислав Крицюк
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
Главный тренер
Игорь Шалимов
1
Евгений Городов
ВР
13
Роланд Гиголаев
ЛП
95
Аюб Бацуев
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
9
Беким Балай
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
23
Михайло Ристич
ЛЗ
16
Денис Адамов
ВР
33
Станислав Крицюк
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
13
Роланд Гиголаев
ЛП
95
Аюб Бацуев
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
9
Беким Балай
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Краснодар - Ахмат
6
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
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