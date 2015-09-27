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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Ахмат
Краснодар - Ахмат: обзор матча 27 сентября 2015
Краснодар
27.09.2015, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Ахмат
71'
С. Петров
55'
З. Садаев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Ахмат
Желтая карточка
Вандерсон
80'
77'
Замена
Г. Теодор Грозав
️️️️
И. Лебеденко
ГОЛ! 1:1!
С. Петров
71'
Замена
Жоаозиньо
️️️️
Р. Сигурдссон
69'
Замена
Вандерсон
️️️️
Ари
59'
Замена
В. Быстров
️️️️
Р. Лаборде
58'
55'
ГОЛ! 0:1!
З. Садаев
Пас отдал
И. Айссати
52'
Желтая карточка
А. Семенов
46'
Замена
Д. Кузяев
️️️️
Родолфо
35'
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
32'
Замена
З. Садаев
️️️️
М. Рыбус
31'
Травма
М. Рыбус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
4
Стефан Страндберг
ОП
77
Шарль Каборе
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
14
Исмаил Айссати
ЛП
8
Маурисио
ОП
21
Адилсон
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Краснодар
61
Дмитрий Горячкин
ВР
31
Андрей Дикань
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
18
Юрий Газинский
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
6
Тедоре Григалашвили
ЦЗ
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
4-1-3-2
88
Синицын
98
Петров
4
Гранквист
6
Сигурдссон
17
Калешин
4
Страндберг
77
Каборе
10
Мамаев
21
Лаборде
39
Ари
90
Смолов
3-4-2-1
1
Городов
30
Кудряшов
2
Родолфо
13
Семенов
40
Уциев
8
Маурисио
21
Адилсон
31
Рыбус
19
Иванов
14
Айссати
10
Лебеденко
6
Сигурдссон
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
6
Сигурдссон
21
Лаборде
34
Быстров
34
Быстров
21
Лаборде
39
Ари
14
Вандерсон
14
Вандерсон
39
Ари
2
Родолфо
14
Кузяев
14
Кузяев
2
Родолфо
10
Лебеденко
37
Грозав
37
Грозав
10
Лебеденко
31
Рыбус
9
Садаев
9
Садаев
31
Рыбус
Остались в запасе
Краснодар
Ахмат
61
Дмитрий Горячкин
ВР
31
Андрей Дикань
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
Главный тренер
Олег Кононов
6
Тедоре Григалашвили
ЦЗ
31
Ярослав Годзюр
ВР
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
61
Дмитрий Горячкин
ВР
31
Андрей Дикань
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
Остались в запасе
6
Тедоре Григалашвили
ЦЗ
31
Ярослав Годзюр
ВР
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Краснодар - Ахмат
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Помощники судьи:
Мосякин Дмитрий (Москва)
Кудрявцев Александр (Санкт-Петербург)
Резервный судья:
Афанасьев Владимир (Нижний Новгород)
Делегат:
Левников Николай (Санкт-Петербург)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
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