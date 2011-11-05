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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Краснодар
Ахмат - Краснодар: обзор матча 05 ноября 2011
Ахмат
05.11.2011, суббота, 18:30
Россия. Премьер-лига, 30 тур
2 : 0
Завершен
Краснодар
66'
А. Павленко
85'
М. Мгуни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Краснодар
Замена
Эвертон
️️️️
А. Павленко
ГОЛ! 2:0!
М. Мгуни
Пас отдал
Благо
Замена
О. Марцваладзе
️️️️
Ю. Мовсисян
Замена
С. Омельянчук
️️️️
Л. Гвазава
Желтая карточка
А. Кульчий
Замена
А. Кобенко
️️️️
А. Феррейра
ГОЛ! 1:0!
А. Павленко
Пас отдал
Х. Ксавьер Зенге
Замена
А. Кульчий
️️️️
Е. Шипицин
Желтая карточка
М. Мгуни
Желтая карточка
Х. Ксавьер Зенге
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
35
Сослан Джанаев
ВР
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
33
Дмитрий Ятченко
ПЗ
6
Леван Гвазава
ЛП
40
Благо
(К)
ЦП
24
Петр Польчак
ЦП
84
Олег Власов
ПП
8
Александр Павленко
ЦФ
27
Мусавенгоси Мгуни
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Краснодар
1
Игорь Усминский
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
18
Никола Дринчич
ЦП
26
Марсио Абреу
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
28
Тиуи
ЦФ
26
Эвертон
ЦФ
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
59
Максим Ермаков
ЦП
24
Александр Кульчий
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
4-4-2
35
Джанаев
14
Зенге
5
Феррейра
25
Йиранек
33
Ятченко
6
Гвазава
40
Благо
24
Польчак
84
Власов
27
Мгуни
8
Павленко
4-5-1
1
Усминский
22
Враньеш
25
Амисулашвили
14
Мартынович
30
Кудряшов
50
Татарчук
18
Дринчич
26
Абреу
25
Шипицин
22
Жоаозиньо
14
Мовсисян
6
Гвазава
8
Омельянчук
8
Омельянчук
6
Гвазава
5
Феррейра
20
Кобенко
20
Кобенко
5
Феррейра
8
Павленко
26
Эвертон
26
Эвертон
8
Павленко
25
Шипицин
24
Кульчий
24
Кульчий
25
Шипицин
14
Мовсисян
20
Марцваладзе
20
Марцваладзе
14
Мовсисян
Остались в запасе
Ахмат
Краснодар
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
28
Тиуи
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
59
Максим Ермаков
ЦП
1
Евгений Городов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
36
Олег Самсонов
ПП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
28
Тиуи
ЦФ
Остались в запасе
59
Максим Ермаков
ЦП
1
Евгений Городов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
36
Олег Самсонов
ПП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Ахмат - Краснодар
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Помощники судьи:
Виктор Кулагин (Москва)
Ильдар Зарипов (Ленинградская область)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 18:15 (прямая)
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