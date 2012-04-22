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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Краснодар
Ахмат - Краснодар: обзор матча 22 апреля 2012
Ахмат
22.04.2012, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, группа B, 40 тур
0 : 1
Завершен
Краснодар
29'
Н. Марков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Краснодар
Замена
П. Голышев
️️️️
И. Ламбарский
Желтая карточка
П. Польчак
Замена
З. Садаев
️️️️
Ш. Асильдаров
Желтая карточка
О. Самсонов
Замена
О. Марцваладзе
️️️️
Жоаозиньо
Замена
А. Мартынович
️️️️
Н. Тубич
Желтая карточка
Жоаозиньо
Желтая карточка
Н. Дринчич
Замена
Адилсон
️️️️
Маурисио
Замена
О. Иванов
️️️️
А. Павленко
ГОЛ! 0:1!
Н. Марков
Пас отдал
Ю. Мовсисян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
35
Сослан Джанаев
ВР
24
Петр Польчак
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
33
Дмитрий Ятченко
ПЗ
8
Маурисио
ОП
40
Благо
ЦП
8
Александр Павленко
ПП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
9
Шамиль Асильдаров
(К)
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Краснодар
77
Нукри Ревишвили
ВР
4
Неманья Тубич
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
(К)
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
26
Марсио Абреу
ОП
18
Никола Дринчич
ОП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
21
Адилсон
ОП
84
Олег Власов
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
21
Хасан Ахриев
ЦП
24
Александр Кульчий
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
3-3-2-2
35
Джанаев
24
Польчак
5
Феррейра
25
Йиранек
31
Рыбус
8
Маурисио
33
Ятченко
40
Благо
8
Павленко
9
Асильдаров
10
Лебеденко
4-2-3-1
77
Ревишвили
13
Марков
4
Тубич
25
Амисулашвили
22
Враньеш
26
Абреу
18
Дринчич
36
Самсонов
19
Ламбарский
22
Жоаозиньо
14
Мовсисян
8
Маурисио
21
Адилсон
21
Адилсон
8
Маурисио
8
Павленко
19
Иванов
19
Иванов
8
Павленко
9
Асильдаров
9
Садаев
9
Садаев
9
Асильдаров
4
Тубич
14
Мартынович
14
Мартынович
4
Тубич
19
Ламбарский
72
Голышев
72
Голышев
19
Ламбарский
22
Жоаозиньо
20
Марцваладзе
20
Марцваладзе
22
Жоаозиньо
Остались в запасе
Ахмат
Краснодар
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
84
Олег Власов
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
21
Хасан Ахриев
ЦП
1
Евгений Городов
ВР
24
Александр Кульчий
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
Главный тренер
Славолюб Муслин
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
84
Олег Власов
ЦП
Остались в запасе
21
Хасан Ахриев
ЦП
1
Евгений Городов
ВР
24
Александр Кульчий
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Ахмат - Краснодар
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Егоров
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Андрей Глот (Ярославль)
Дмитрий Чельцов (Москва)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 13:40 (прямая)
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