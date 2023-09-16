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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Краснодар
Ахмат - Краснодар: обзор матча 16 сентября 2023
Ахмат
16.09.2023, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Краснодар
3'
И. Олейников
38'
Ж. Батчи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ахмат - Краснодар
Желтая карточка
А. Семенов
88'
Замена
Н. Гбамбле
️️️️
В. Ильин
82'
Замена
А. Швец
️️️️
И. Олейников
82'
Желтая карточка
В. Камилов
73'
73'
Замена
И. Ахметов
️️️️
О. Олусегун
73'
Замена
К. Ленини
️️️️
Н. Кривцов
Замена
Е. Харин
️️️️
Б. Бериша
68'
66'
Замена
Л. Оласа
️️️️
С. Петров
66'
Замена
Э. Сперцян
️️️️
К. Боржес
Замена
М. Конате
️️️️
С. Ковачев
56'
Замена
В. Камилов
️️️️
А. Тимофеев
56'
38'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Батчи
ГОЛ! 1:0!
И. Олейников
Пас отдал
С. Ковачев
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
2
Ясмин Челикович
ЦЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
7
Бернард Бериша
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
27
Камило
ОП
98
Владимир Ильин
ЦФ
10
Светослав Ковачев
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
88
Никита Кривцов
АП
20
Кади Боржес
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Ахмат
35
Ризван Ташаев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
3
Владислав Волков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
10
Даниэл Жуниор
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
84
Нене Гбамбле
ПВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Краснодар
35
Роман Сафронов
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
7
Михайло Баньяц
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
8
Эдуард Сперцян
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
4-2-2-2
88
Шелия
8
Богосавац
13
Семенов
2
Челикович
53
Тодорович
94
Тимофеев
27
Камило
7
Бериша
19
Олейников
10
Ковачев
98
Ильин
4-1-3-2
39
Сафонов
82
Волков
3
Тормена
6
Алонсо
98
Петров
53
Черников
11
Батчи
20
Боржес
88
Кривцов
6
Олусегун
9
Кордоба
7
Бериша
59
Харин
59
Харин
7
Бериша
94
Тимофеев
18
Камилов
18
Камилов
94
Тимофеев
19
Олейников
0
Швец
0
Швец
19
Олейников
98
Ильин
84
Гбамбле
84
Гбамбле
98
Ильин
10
Ковачев
13
Конате
13
Конате
10
Ковачев
98
Петров
15
Оласа
15
Оласа
98
Петров
88
Кривцов
6
Ленини
6
Ленини
88
Кривцов
6
Олусегун
97
Ахметов
97
Ахметов
6
Олусегун
20
Боржес
8
Сперцян
8
Сперцян
20
Боржес
Остались в запасе
Ахмат
Краснодар
35
Ризван Ташаев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
3
Владислав Волков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
10
Даниэл Жуниор
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
35
Роман Сафронов
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
7
Михайло Баньяц
ЦП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Остались в запасе
35
Ризван Ташаев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
3
Владислав Волков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
10
Даниэл Жуниор
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Остались в запасе
35
Роман Сафронов
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
7
Михайло Баньяц
ЦП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Главный тренер
Владимир Ивич
Статистика матча Ахмат - Краснодар
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Стадион:
Ахмат-Арена
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