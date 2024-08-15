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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Краснодар - Ахмат
Краснодар - Ахмат: обзор матча 15 августа 2024
Краснодар
15.08.2024, четверг, 20:30
Россия. Кубок, группа C, 2 тур
1 : 0
Завершен
Ахмат
87'
А. Жиров (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар - Ахмат
90'
+10
Желтая карточка
Л. Садулаев
Желтая карточка
Ж. Батчи
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
М. Шатара
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Жиров
87'
81'
Замена
Л. Садулаев
️️️️
Б. Бериша
Желтая карточка
А. Черников
79'
Желтая карточка
К. Кастаньо
72'
70'
Замена
М. Самородов
️️️️
Исмаэл
70'
Замена
М. Луна Диале
️️️️
Ф. Кардосо
Замена
Ю. Газинский
️️️️
М. Давид Кобнан
68'
Замена
А. Хмарин
️️️️
Л. Оласа
60'
60'
Замена
Камило
️️️️
В. Камилов
52'
Желтая карточка
Ф. Кардосо
Замена
Ж. Батчи
️️️️
В. Са
46'
Замена
К. Кастаньо
️️️️
Э. Сперцян
46'
Замена
Д. Коста
️️️️
В. Тормена
46'
Желтая карточка
О. Олусегун
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
18
Данила Козлов
АП
88
Никита Кривцов
АП
8
Эдуард Сперцян
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
11
Исмаэл
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Краснодар
99
Юрий Дюпин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
15
Кевин Кастаньо
ОП
6
Кевин Ленини
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
11
Жоау Батчи
ПВ
14
Константин Дорофеев
ЦФ
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
75
Надер Гандри
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
27
Камило
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
20
Максим Самородов
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
3-1-3-3
1
Агкацев
15
Оласа
3
Тормена
4
Арутюнян
53
Черников
27
Са
8
Сперцян
99
Кобнан
6
Олусегун
88
Кривцов
18
Козлов
3-2-3-1-1
1
Опарин
53
Тодорович
2
Жиров
3
Шатара
95
Адамов
8
Богосавац
11
Исмаэл
18
Камилов
0
Швец
7
Бериша
27
Кардосо
15
Оласа
59
Хмарин
59
Хмарин
15
Оласа
3
Тормена
19
Коста
19
Коста
3
Тормена
8
Сперцян
15
Кастаньо
15
Кастаньо
8
Сперцян
99
Кобнан
18
Газинский
18
Газинский
99
Кобнан
27
Са
11
Батчи
11
Батчи
27
Са
18
Камилов
27
Камило
27
Камило
18
Камилов
7
Бериша
7
Садулаев
7
Садулаев
7
Бериша
27
Кардосо
11
Луна Диале
11
Луна Диале
27
Кардосо
11
Исмаэл
20
Самородов
20
Самородов
11
Исмаэл
Остались в запасе
Краснодар
Ахмат
99
Юрий Дюпин
ВР
98
Сергей Петров
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
14
Константин Дорофеев
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
88
Гиорги Шелия
ВР
75
Надер Гандри
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
98
Сергей Петров
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
14
Константин Дорофеев
ЦФ
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
75
Надер Гандри
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Магомед Адиев
Статистика матча Краснодар - Ахмат
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ахмат
- : -
05.12.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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