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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Краснодар
Ахмат - Краснодар: обзор матча 21 сентября 2013
Ахмат
21.09.2013, суббота, 18:30
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
0 : 1
Завершен
Краснодар
14'
П. Мамаев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Краснодар
84'
Желтая карточка
А. Фильцов
82'
Замена
Е. Шипицин
️️️️
П. Мамаев
76'
Замена
Ари
️️️️
М. Перейра
Замена
Маурисио
️️️️
Г. Теодор Грозав
68'
Желтая карточка
Р. Уциев
62'
59'
Замена
Исаэль
️️️️
Жоаозиньо
Замена
З. Садаев
️️️️
Ж. Бокила
55'
33'
Желтая карточка
М. Абреу
Замена
Д. Ятченко
️️️️
И. Темников
33'
Желтая карточка
Адилсон
26'
14'
ГОЛ! 0:1!
П. Мамаев
Пас отдал
Вандерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
40
Ризван Уциев
(К)
ПЗ
10
Кану
ЛП
21
Адилсон
ОП
19
Олег Иванов
ОП
14
Исмаил Айссати
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ПП
18
Жереми Бокила
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Краснодар
1
Александр Фильцов
ВР
17
Виталий Калешин
ЛЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
14
Александр Мартынович
(К)
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
26
Марсио Абреу
ЦП
10
Маурисио Перейра
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
1
Евгений Кобозев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
15
Артем Радьков
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
30
Жонатан Лежар
ЦП
17
Мацей Макушевски
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
9
Аилтон
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
25
Евгений Шипицин
ЦП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
88
Исаэль
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
22
Жерар Гоу
ЦФ
39
Ари
ЦФ
4-2-3-1
1
Городов
11
Темников
5
Феррейра
40
Ояла
40
Уциев
21
Адилсон
19
Иванов
10
Кану
14
Айссати
37
Грозав
18
Бокила
4-5-1
1
Фильцов
55
Енджейчик
4
Гранквист
14
Мартынович
17
Калешин
10
Перейра
18
Газинский
10
Мамаев
26
Абреу
22
Жоаозиньо
14
Вандерсон
11
Темников
33
Ятченко
33
Ятченко
11
Темников
37
Грозав
8
Маурисио
8
Маурисио
37
Грозав
18
Бокила
9
Садаев
9
Садаев
18
Бокила
10
Мамаев
25
Шипицин
25
Шипицин
10
Мамаев
22
Жоаозиньо
88
Исаэль
88
Исаэль
22
Жоаозиньо
10
Перейра
39
Ари
39
Ари
10
Перейра
Остались в запасе
Ахмат
Краснодар
31
Ярослав Годзюр
ВР
1
Евгений Кобозев
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
15
Артем Радьков
ЦЗ
30
Жонатан Лежар
ЦП
17
Мацей Макушевски
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
9
Аилтон
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
88
Андрей Синицын
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
9
Маркос Пиццелли
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
22
Жерар Гоу
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
1
Евгений Кобозев
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
15
Артем Радьков
ЦЗ
30
Жонатан Лежар
ЦП
17
Мацей Макушевски
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
9
Аилтон
ЦФ
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
9
Маркос Пиццелли
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
22
Жерар Гоу
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Ахмат - Краснодар
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:15 (прямая)
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