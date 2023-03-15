Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Ахмат - Краснодар
Ахмат - Краснодар: обзор матча 15 марта 2023
Ахмат
15.03.2023, среда, 15:00
Россия. Кубок, 1/4 финала
0 : 3
Завершен
Краснодар
27'
М. Давид Кобнан
60'
Н. Кривцов
90+3'
Н. Кривцов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ахмат - Краснодар
90'
+3
ГОЛ! 0:3!
Н. Кривцов
Пас отдал
К. Рамирес
86'
Желтая карточка
А. Черников
Замена
М. Быстров
️️️️
Е. Харин
83'
83'
Замена
К. Рамирес
️️️️
С. Петров
78'
Замена
Ж. Батчи
️️️️
О. Олусегун
Замена
И. Черняк
️️️️
И. Олейников
69'
Замена
В. Карапузов
️️️️
Б. Бериша
69'
65'
Замена
А. Черников
️️️️
М. Баньяц
65'
Замена
Д. Кордоба
️️️️
М. Давид Кобнан
65'
Замена
К. Боржес
️️️️
Э. Сперцян
60'
ГОЛ! 0:2!
Н. Кривцов
Замена
Г. Агаларов
️️️️
В. Ильин
46'
Замена
В. Камилов
️️️️
А. Швец
46'
Красная карточка
А. Тимофеев
39'
Желтая карточка
А. Швец
35'
27'
ГОЛ! 0:1!
М. Давид Кобнан
Пас отдал
Э. Сперцян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
3
Милош Шатара
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
59
Евгений Харин
ЛВ
24
Заим Диванович
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
0
Антон Швец
ЦП
19
Иван Олейников
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
88
Никита Кривцов
ЛВ
7
Михайло Баньяц
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
8
Эдуард Сперцян
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
35
Ризван Ташаев
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
22
Илья Черняк
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Краснодар
1
Михаил Штепа
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
53
Александр Черников
ОП
20
Кади Боржес
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
3-2-1-2-2
88
Шелия
3
Шатара
23
Нижич
53
Тодорович
24
Диванович
94
Тимофеев
0
Швец
59
Харин
7
Бериша
98
Ильин
19
Олейников
4-2-3-1
39
Сафонов
98
Петров
4
Литвинов
6
Алонсо
82
Волков
7
Баньяц
97
Ахметов
99
Кобнан
8
Сперцян
88
Кривцов
6
Олусегун
59
Харин
4
Быстров
4
Быстров
59
Харин
0
Швец
18
Камилов
18
Камилов
0
Швец
7
Бериша
17
Карапузов
17
Карапузов
7
Бериша
19
Олейников
22
Черняк
22
Черняк
19
Олейников
98
Ильин
25
Агаларов
25
Агаларов
98
Ильин
98
Петров
2
Рамирес
2
Рамирес
98
Петров
7
Баньяц
53
Черников
53
Черников
7
Баньяц
8
Сперцян
20
Боржес
20
Боржес
8
Сперцян
6
Олусегун
11
Батчи
11
Батчи
6
Олусегун
99
Кобнан
9
Кордоба
9
Кордоба
99
Кобнан
Остались в запасе
Ахмат
Краснодар
1
Михаил Опарин
ВР
35
Ризван Ташаев
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
1
Михаил Штепа
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Ивич
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
35
Ризван Ташаев
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Остались в запасе
1
Михаил Штепа
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Владимир Ивич
Статистика матча Ахмат - Краснодар
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Алексей Ширяев
Дмитрий Чельцов
Дополнительные помощники:
VAR – Владимир Москалев; AVAR – Максим Гаврилин
Резервный судья:
Роман Галимов
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Ахмат
Краснодар
«Балтика» – «Ахмат» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 28 ноября 2026
11:45
16-й тур РПЛ 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11:37
РПЛ: шансы «Балтики» и «Ахмата» на победу в матче 16-го тура
09:07
Сформулирована проблема воспитанников и выпускников академии «Краснодара»
Вчера, 19:55
2
«Краснодар» отчислил десять игроков за жесткое оскорбление девушки-тренера
Вчера, 15:23
18
«Балтика» – «Ахмат» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 28 ноября 2026
11:45
16-й тур РПЛ 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11:37
РПЛ: шансы «Балтики» и «Ахмата» на победу в матче 16-го тура
09:07
В Кубке России установили несколько антирекордов посещаемости
Вчера, 10:45
18
Кордоба высказался о кубковом разгроме «Ахмата»
25 ноября
16-й тур РПЛ 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11:37
Сформулирована проблема воспитанников и выпускников академии «Краснодара»
Вчера, 19:55
2
«Краснодар» отчислил десять игроков за жесткое оскорбление девушки-тренера
Вчера, 15:23
18
Игрок «Краснодара» рассказал о самой большой покупке в жизни
Вчера, 15:01
3
Кордоба сказал, будет ли бороться за звание лучшего бомбардира РПЛ
Вчера, 14:27
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+