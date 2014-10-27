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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Ахмат
Краснодар - Ахмат: обзор матча 27 октября 2014
Краснодар
27.10.2014, понедельник, 18:45
Россия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Ахмат
59'
Жоаозиньо (П)
77'
Р. Лаборде
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Ахмат
Замена
С. Петров
️️️️
Ю. Газинский
81'
79'
Замена
Ж. Бокила
️️️️
И. Айссати
Желтая карточка
Ю. Газинский
78'
ГОЛ! 2:0!
Р. Лаборде
77'
76'
Замена
И. Лебеденко
️️️️
Адилсон
Желтая карточка
Р. Лаборде
75'
74'
Желтая карточка
М. Коморовски
Замена
Р. Аджинджал
️️️️
П. Мамаев
70'
Замена
Р. Лаборде
️️️️
Вандерсон
62'
Желтая карточка
Ари
61'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Жоаозиньо
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
17
Виталий Калешин
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
(К)
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Одил Ахмедов
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
14
Вандерсон
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
40
Ризван Уциев
(К)
ПЗ
14
Исмаил Айссати
ЛП
21
Адилсон
ОП
8
Маурисио
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
9
Аилтон
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Кану
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
4-4-2
31
Дикань
17
Калешин
14
Мартынович
55
Енджейчик
4
Гранквист
22
Жоаозиньо
10
Мамаев
18
Газинский
10
Ахмедов
39
Ари
14
Вандерсон
3-4-2-1
31
Годзюр
31
Рыбус
13
Семенов
24
Коморовски
40
Уциев
21
Адилсон
8
Маурисио
30
Кудряшов
19
Иванов
14
Айссати
9
Аилтон
18
Газинский
98
Петров
98
Петров
18
Газинский
10
Мамаев
20
Аджинджал
20
Аджинджал
10
Мамаев
14
Вандерсон
21
Лаборде
21
Лаборде
14
Вандерсон
21
Адилсон
10
Лебеденко
10
Лебеденко
21
Адилсон
14
Айссати
18
Бокила
18
Бокила
14
Айссати
Остались в запасе
Краснодар
Ахмат
64
Олег Ланин
ОП
88
Андрей Синицын
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
1
Евгений Городов
ВР
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Кану
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
64
Олег Ланин
ОП
88
Андрей Синицын
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Кану
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Краснодар - Ахмат
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:30 (прямая)
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