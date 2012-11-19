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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Ахмат
Краснодар - Ахмат: обзор матча 19 ноября 2012
Краснодар
19.11.2012, понедельник, 19:45
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
3 : 0
Завершен
Ахмат
14'
Жоаозиньо (П)
17'
Вандерсон
51'
Е. Шипицин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Ахмат
Замена
М. Конате
️️️️
Вандерсон
77'
71'
Желтая карточка
Р. Уциев
61'
Замена
М. Коморовски
️️️️
А. Феррейра
58'
Замена
З. Садаев
️️️️
О. Иванов
Замена
В. Коман
️️️️
Е. Шипицин
56'
ГОЛ! 3:0!
Е. Шипицин
51'
Замена
С. Кисляк
️️️️
Н. Дринчич
46'
46'
Замена
О. Власов
️️️️
Ж. Лежар
Желтая карточка
И. Смольников
20'
ГОЛ! 2:0!
Вандерсон
Пас отдал
Жоаозиньо
17'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Жоаозиньо
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
(К)
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛВ
18
Никола Дринчич
ОП
26
Марсио Абреу
ОП
25
Евгений Шипицин
ЦП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
40
Ризван Уциев
(К)
ПЗ
30
Жонатан Лежар
ЛВ
21
Адилсон
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
40
Благо
ЦП
9
Аилтон
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
78
Владимир Коман
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
Ахмат
12
Арби Межиев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
84
Олег Власов
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
3-4-1-1-1
88
Синицын
8
Смольников
4
Тубич
25
Амисулашвили
33
Анджелкович
18
Дринчич
26
Абреу
20
Игнатьев
25
Шипицин
22
Жоаозиньо
14
Вандерсон
4-1-2-1-2
31
Годзюр
40
Уциев
5
Феррейра
25
Йиранек
30
Кудряшов
21
Адилсон
19
Иванов
40
Благо
30
Лежар
10
Лебеденко
9
Аилтон
18
Дринчич
15
Кисляк
15
Кисляк
18
Дринчич
25
Шипицин
78
Коман
78
Коман
25
Шипицин
14
Вандерсон
11
Конате
11
Конате
14
Вандерсон
5
Феррейра
24
Коморовски
24
Коморовски
5
Феррейра
30
Лежар
84
Власов
84
Власов
30
Лежар
19
Иванов
9
Садаев
9
Садаев
19
Иванов
Остались в запасе
Краснодар
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
19
Игорь Ламбарский
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
12
Арби Межиев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
8
Александр Павленко
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
19
Игорь Ламбарский
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Остались в запасе
12
Арби Межиев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
8
Александр Павленко
ЦП
Главный тренер
Славолюб Муслин
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Краснодар - Ахмат
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин
Ринат Деушев (оба - Москва)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 19:40 (прямая)
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