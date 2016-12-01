Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Краснодар
Ахмат - Краснодар: обзор матча 01 декабря 2016
Ахмат
01.12.2016, четверг, 18:00
Россия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Краснодар
25'
Ф. Пирис
33'
Г. Теодор Грозав
72'
В. Анхель (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Краснодар
Замена
Родолфо
️️️️
Б. Балай
89'
85'
Замена
Вандерсон
️️️️
Д. Торбинский
Замена
А. Мбенг
️️️️
Г. Теодор Грозав
81'
80'
Желтая карточка
Налдо
Замена
М. Митришев
️️️️
Р. Мирзов
76'
72'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
В. Анхель
46'
Замена
Жоаозиньо
️️️️
М. Измайлов
43'
Желтая карточка
В. Быстров
39'
Желтая карточка
Д. Торбинский
ГОЛ! 2:0!
Г. Теодор Грозав
Пас отдал
М. Мохаммади
33'
31'
Замена
В. Быстров
️️️️
О. Ахмедов
ГОЛ! 1:0!
Ф. Пирис
Пас отдал
Г. Теодор Грозав
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
21
Адилсон
ОП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
9
Беким Балай
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
77
Шарль Каборе
ОП
10
Одил Ахмедов
ЦП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
2
Марат Измайлов
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
95
Магомед Митришев
ПВ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Краснодар
16
Денис Адамов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
34
Владимир Быстров
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
4-1-3-2
1
Городов
5
Мохаммади
13
Семенов
4
Анхель
40
Уциев
21
Адилсон
37
Грозав
14
Кузяев
22
Пирис
27
Мирзов
9
Балай
3-1-5-1
33
Крицюк
17
Калешин
5
Налдо
4
Гранквист
77
Каборе
2
Измайлов
10
Ахмедов
30
Окриашвили
8
Куасси
6
Торбинский
90
Смолов
9
Балай
2
Родолфо
2
Родолфо
9
Балай
27
Мирзов
95
Митришев
95
Митришев
27
Мирзов
37
Грозав
11
Мбенг
11
Мбенг
37
Грозав
2
Измайлов
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
2
Измайлов
10
Ахмедов
34
Быстров
34
Быстров
10
Ахмедов
6
Торбинский
14
Вандерсон
14
Вандерсон
6
Торбинский
Остались в запасе
Ахмат
Краснодар
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
16
Денис Адамов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
16
Денис Адамов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Ахмат - Краснодар
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Наш Футбол
Новости команд
Все
Ахмат
Краснодар
Назначения комментаторов на 15-й тур РПЛ
17:45
Гусев объяснил, за счет чего «Ахмат» может добиться результата в матче с ЦСКА
14:59
2
«Спартак», «Краснодар» и ЦСКА рассмотрят подписание защитника сборной России
13:45
43
Названы судьи матчей 15-го тура РПЛ
12:54
8
«Спартак» опережает «Зенит» по ожидаемым голам в сезоне РПЛ без учета пенальти
11:10
30
Назначения комментаторов на 15-й тур РПЛ
17:45
Гусев объяснил, за счет чего «Ахмат» может добиться результата в матче с ЦСКА
14:59
2
Названы судьи матчей 15-го тура РПЛ
12:54
8
Аршавин оценил перспективы «Ахмата» при Гусеве
10:25
1
Избран новый состав правления РПЛ
10 ноября
25
Назначения комментаторов на 15-й тур РПЛ
17:45
«Спартак», «Краснодар» и ЦСКА рассмотрят подписание защитника сборной России
13:45
43
Названы судьи матчей 15-го тура РПЛ
12:54
8
«Спартак» опережает «Зенит» по ожидаемым голам в сезоне РПЛ без учета пенальти
11:10
30
Бубнов назвал трех «карманных» тренеров в России
08:42
18
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+