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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Краснодар
Ахмат - Краснодар: обзор матча 10 августа 2017
Ахмат
10.08.2017, четверг, 20:00
Россия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 3
Завершен
Краснодар
73'
Исмаэл
90'
А. Швец
53'
А. Мартынович
76'
В. Классон
90+2'
И. Игнатьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Краснодар
90'
+2
ГОЛ! 2:3!
И. Игнатьев
Пас отдал
М. Перейра
ГОЛ! 2:2!
А. Швец
Пас отдал
Исмаэл
90'
76'
Замена
В. Классон
️️️️
Вандерсон
76'
ГОЛ! 1:2!
В. Классон
ГОЛ! 1:1!
Исмаэл
73'
Замена
Исмаэл
️️️️
Ф. Сампайо
70'
68'
Замена
Жоаозиньо
️️️️
П. Мамаев
Замена
Б. Бериша
️️️️
Родолфо
65'
Замена
Б. Балай
️️️️
М. Митришев
63'
53'
ГОЛ! 0:1!
А. Мартынович
Пас отдал
А. Гранквист
Желтая карточка
Родолфо
41'
41'
Желтая карточка
П. Мамаев
30'
Желтая карточка
А. Мартынович
28'
Замена
Р. Шишкин
️️️️
Ю. Газинский
25'
Желтая карточка
Ю. Газинский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
19
Олег Иванов
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
8
Лео Жаба
ПВ
95
Магомед Митришев
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
95
Аюб Бацуев
ОП
11
Исмаэл
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
12
Раванелли
АП
9
Беким Балай
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Краснодар
16
Денис Адамов
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
7
Виктор Классон
ЛВ
10
Илья Жигулев
ЦП
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
3-2-2-2
1
Городов
2
Родолфо
14
Сампайо
13
Семенов
4
Анхель
40
Уциев
19
Иванов
0
Швец
8
Лео Жаба
95
Митришев
4-1-3-2
88
Синицын
98
Петров
4
Гранквист
14
Мартынович
2
Рамирес
77
Каборе
10
Мамаев
10
Перейра
18
Газинский
94
Вандерсон
18
Игнатьев
2
Родолфо
7
Бериша
7
Бериша
2
Родолфо
14
Сампайо
11
Исмаэл
11
Исмаэл
14
Сампайо
95
Митришев
9
Балай
9
Балай
95
Митришев
18
Газинский
49
Шишкин
49
Шишкин
18
Газинский
10
Мамаев
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
10
Мамаев
94
Вандерсон
7
Классон
7
Классон
94
Вандерсон
Остались в запасе
Ахмат
Краснодар
12
Раванелли
АП
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
21
Одисе Роши
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
23
Михайло Ристич
ЛЗ
16
Денис Адамов
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
12
Раванелли
АП
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
21
Одисе Роши
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Остались в запасе
23
Михайло Ристич
ЛЗ
16
Денис Адамов
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Ахмат - Краснодар
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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