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  • Уэльс – Гана: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 июня 2026

Уэльс – Гана: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 июня 2026

2 июня, 20:35
Уэльс
02.06.2026, вторник, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Гана
90+3' Л. Кумас
66' К. Йиренки
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэльс
1
Карл Дарлоу
ВР
15
Джей Дасилва
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
16
Дилан Лоулор
ЦЗ
5
Итан Ампаду
(К) ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
22
Джош Шихан
ЦП
20
Даниэль Джеймс
ПВ
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Сорба Томас
ПВ
13
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Крейг Беллами
Гана
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
4
Йонас Аджетей
ЦЗ
18
Жером Опоку
ЦЗ
26
Марвин Сенайя
ПЗ
15
Элиша Овусу
ОП
5
Томас Парти
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
25
Принс Квабена Аду
ЦФ
9
Жордан Айю
(К) ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Уэльс
21
Том Кинг
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
18
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
0
Джейден Лину
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
17
Ронан Кпакио
ПЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
10
Кай Эндрюс
ЦП
25
Олли Босток
ЦП
26
Кэмерон Конгрив
АП
8
Джоэл Колуилл
АП
9
Льюис Кумас
ЛВ
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
24
Исаак Дэвис
ПВ
23
Натан Бродхед
ЦФ
Гана
16
Бенджамин Асаре
ВР
12
Джозеф Ананг
ВР
17
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
23
Деррик Люккассен
ЦЗ
21
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
6
Абдул Мумин
ЦЗ
2
Алиду Сейду
ПЗ
8
Кваси Сибо
ЦП
3
Калеб Йиренки
ЦП
20
Августин Боакье
АП
24
Эрнест Нуама
ЛВ
13
Кристофер Бонсу Баа
ЛФ
19
Иньяки Уильямс
ЦФ
11
Антуан Семеньо
ЦФ
10
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Дарлоу
6
Родон
16
Лоулор
5
Ампаду
15
Дасилва
3
Уильямс
22
Шихан
20
Джеймс
7
Брукс
19
Томас
13
Мур
4-1-1-2-2
1
Зиги
26
Сенайя
4
Аджетей
18
Опоку
14
Менса
15
Овусу
5
Парти
7
Фатаву
22
Сулемана
9
Айю
25
Аду
15
Дасилва
18
Норрингтон-Дэвис
18
Норрингтон-Дэвис
15
Дасилва
16
Лоулор
2
Мефам
2
Мефам
16
Лоулор
6
Родон
10
Эндрюс
10
Эндрюс
6
Родон
20
Джеймс
26
Конгрив
26
Конгрив
20
Джеймс
13
Мур
9
Кумас
9
Кумас
13
Мур
19
Томас
24
Дэвис
24
Дэвис
19
Томас
7
Брукс
23
Бродхед
23
Бродхед
7
Брукс
1
Зиги
16
Асаре
16
Асаре
1
Зиги
14
Менса
17
Баба
17
Баба
14
Менса
18
Опоку
6
Мумин
6
Мумин
18
Опоку
26
Сенайя
2
Сейду
2
Сейду
26
Сенайя
5
Парти
8
Сибо
8
Сибо
5
Парти
15
Овусу
3
Йиренки
3
Йиренки
15
Овусу
7
Фатаву
24
Нуама
24
Нуама
7
Фатаву
22
Сулемана
13
Бонсу Баа
13
Бонсу Баа
22
Сулемана
9
Айю
19
Уильямс
19
Уильямс
9
Айю
25
Аду
10
Томас-Асанте
10
Томас-Асанте
25
Аду
Остались в запасе
Уэльс
Гана
21
Том Кинг
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
0
Джейден Лину
ЦЗ
17
Ронан Кпакио
ПЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
25
Олли Босток
ЦП
8
Джоэл Колуилл
АП
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
Главный тренер
Крейг Беллами
12
Джозеф Ананг
ВР
23
Деррик Люккассен
ЦЗ
21
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
20
Августин Боакье
АП
11
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Остались в запасе
21
Том Кинг
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
0
Джейден Лину
ЦЗ
17
Ронан Кпакио
ПЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
25
Олли Босток
ЦП
8
Джоэл Колуилл
АП
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
Остались в запасе
12
Джозеф Ананг
ВР
23
Деррик Люккассен
ЦЗ
21
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
20
Августин Боакье
АП
11
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Крейг Беллами
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Статистика матча Уэльс - Гана
2
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
7
13
Офсайды
0
4
Количество передач
622
322
Сейвы
5
2
Точность передач %
90
80
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.52
1.79

Смотреть прямую трансляцию Уэльс против Ганы товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 июня в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Уэльс – Гана

Уэльс – Гана: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Гана Уэльс
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