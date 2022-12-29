- 12 января
- 12:53 Бэйл может получить должность в сборной Уэльса
- 29 декабря 2022
- 21:29 Рэмзи до сих пор не вернулся в «Ниццу». Для него ЧМ-2022 закончился месяц назад
- 19 декабря 2022
- 20:17 Опубликована сборная худших игроков ЧМ-2022 от L’Equipe 5
- 7 декабря 2022
- 00:45 ⚽ Результаты матчей ЧМ-2022 на сегодня. Испания проиграла Марокко и вылетела, Португалия разгромила Швейцарию 20
- 30 ноября 2022
- 03:16 Видео Рэшфорд забил первый на ЧМ-2022 гол ударом со штрафного 2
- 01:56 Бэйл ответил, продолжит ли он карьеру после вылета Уэльса с ЧМ-2022
- 01:42 Фото Назван лучший игрок матча Уэльс – Англия
- 00:13 Англия впервые с 2006 года выиграла группу на ЧМ. Соперник по 1/8 финала – Сенегал 1
- 00:03 Англия и США вышли в 1/8 финала ЧМ-2022, Иран и Уэльс вылетели 2
- 29 ноября 2022
- 23:54 ЧМ-2022. Англия разгромила Уэльс (3:0) и вышла из группы с первого места 1
- 20:57 Уэльс – Англия: стартовые составы на матч ЧМ-2022
- 20:55 Уэльс – Англия: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 29 ноября 1
- 20:54 Где и во сколько смотреть матч Уэльс – Англия: 29 ноября на чемпионате мира по футболу 2022
- 14:25 ⚽ Расписание матчей ЧМ-2022 на сегодня. Нидерланды сыграют с Катаром, Уэльс встретится с Англией, Иран – с США 10
- 26 ноября 2022
- 15:15 В Катаре умер 62-летний болельщик сборной Уэльса 2
- 00:41 «Фантастический матч, горжусь Сердаром». Агент оценил игру Азмуна во встрече с Уэльсом 3
- 25 ноября 2022
- 20:39 Канделаки отреагировала на травму Азмуна. Она называла его игроком сборной России 1
- 20:27 Азмун объяснил, почему придушил тренера Кейруша после гола Уэльсу 1
- 19:01 Репортер фотографировал протестные флаги иранских фанатов. Охрана его окружила и заставила удалить кадры
- 17:23 Бэйл прокомментировал поражение Уэльса от Ирана на ЧМ-2022 2