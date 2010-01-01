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Уэльс
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Результаты сборной Уэльса по футболу
Лига наций
Стадион:
Кардифф Сити
Сайт:
http://www.faw.org.uk/
Тренер:
Крейг Беллами
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Таблица
Лига наций. 2026/2027
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. 2025/2026
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Отбор ЧЕ-2024. 2023
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Отборочные матчи к ЧМ. Европа. 2021
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Отборочные матчи к ЧЕ-2016. 2014/2015
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа. 2012/2013
Отборочные матчи к ЧЕ-2012. 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. 2010
Отборочные матчи к ЧЕ. 2008
04.10 | 21:45
Уэльс
0 : 1
Дания
01.10 | 21:45
Уэльс
2 : 1
Норвегия
27.09 | 19:00
Дания
2 : 0
Уэльс
24.09 | 21:45
Португалия
1 : 0
Уэльс
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