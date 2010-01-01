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    Состав сборной Уэльса по футболу

    Сайт http://www.faw.org.uk/
    Стадион Кардифф Сити
    Тренер Роберт Пейдж
    Статистика по турнирам:
    Игрок Клуб Нац Поз Воз И Г П Ж К
    1 Хеннесси Уэйн Ноттингем Форест Ноттингем Форест Уэльс Вра 35 2 0 0 0 1
    12 Уорд Дэнни Лестер Лестер Уэльс Вра 29 2 0 0 0 0
    4 Дэвис Бен Тоттенхэм Тоттенхэм Уэльс Защ 29 3 0 0 0 0
    14 Робертс Коннор Бернли Бернли Уэльс Защ 27 3 0 0 0 0
    15 Ампаду Итан Специя Специя Уэльс Защ 22 3 0 0 0 0
    5 Мефам Крис Борнмут Борнмут Уэльс Защ 25 3 0 0 1 0
    6 Родон Джо Ренн Ренн Уэльс Защ 25 3 0 0 1 0
    3 Уильямс Неко Ноттингем Форест Ноттингем Форест Уэльс Защ 21 3 0 0 0 0
    11 Бэйл Гарет Нет клуба Уэльс Пол 33 3 1 0 1 0
    10 Рэмзи Аарон Ницца Ницца Уэльс Пол 32 3 0 0 1 0
    7 Аллен Джо Суонси Суонси Уэльс Пол 32 2 0 0 0 0
    16 Моррел Джо Портсмут Портсмут Уэльс Пол 26 2 0 0 0 0
    25 Колуилл Рубин Кардифф Кардифф Уэльс Пол 20 1 0 0 0 0
    8 Уилсон Харри Фулхэм Фулхэм Уэльс Англия Нап 25 3 0 0 0 0
    20 Джеймс Даниэль Фулхэм Фулхэм Уэльс Нап 25 3 0 0 1 0
    13 Мур Киффер Борнмут Борнмут Уэльс Нап 30 3 0 0 0 0
    9 Джонсон Бреннан Ноттингем Форест Ноттингем Форест Уэльс Нап 21 3 0 0 0 0
    22 Томас Сорба Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун Уэльс Нап 24 1 0 0 0 0
    Всего игроков: 18, из них вратарей: 2, защитников: 6, полузащитников: 5, нападающих: 5
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