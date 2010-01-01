Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Клуб
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|1
|Хеннесси Уэйн
|Ноттингем Форест
|Вра
|35
|2
|0
|0
|0
|1
|12
|Уорд Дэнни
|Лестер
|Вра
|29
|2
|0
|0
|0
|0
|4
|Дэвис Бен
|Тоттенхэм
|Защ
|29
|3
|0
|0
|0
|0
|14
|Робертс Коннор
|Бернли
|Защ
|27
|3
|0
|0
|0
|0
|15
|Ампаду Итан
|Специя
|Защ
|22
|3
|0
|0
|0
|0
|5
|Мефам Крис
|Борнмут
|Защ
|25
|3
|0
|0
|1
|0
|6
|Родон Джо
|Ренн
|Защ
|25
|3
|0
|0
|1
|0
|3
|Уильямс Неко
|Ноттингем Форест
|Защ
|21
|3
|0
|0
|0
|0
|11
|Бэйл Гарет
|Нет клуба
|Пол
|33
|3
|1
|0
|1
|0
|10
|Рэмзи Аарон
|Ницца
|Пол
|32
|3
|0
|0
|1
|0
|7
|Аллен Джо
|Суонси
|Пол
|32
|2
|0
|0
|0
|0
|16
|Моррел Джо
|Портсмут
|Пол
|26
|2
|0
|0
|0
|0
|25
|Колуилл Рубин
|Кардифф
|Пол
|20
|1
|0
|0
|0
|0
|8
|Уилсон Харри
|Фулхэм
|Нап
|25
|3
|0
|0
|0
|0
|20
|Джеймс Даниэль
|Фулхэм
|Нап
|25
|3
|0
|0
|1
|0
|13
|Мур Киффер
|Борнмут
|Нап
|30
|3
|0
|0
|0
|0
|9
|Джонсон Бреннан
|Ноттингем Форест
|Нап
|21
|3
|0
|0
|0
|0
|22
|Томас Сорба
|Хаддерсфилд Таун
|Нап
|24
|1
|0
|0
|0
|0
Всего игроков: 18, из них вратарей: 2, защитников: 6, полузащитников: 5, нападающих: 5