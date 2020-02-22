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  • Зырянов – о ситуации с Кокориным: «За Сашу переживать не стоит, народ несет бред»

Зырянов – о ситуации с Кокориным: «За Сашу переживать не стоит, народ несет бред»

22 февраля 2020, 17:16
12

Тренер молодежного состава «Зенита» Константин Зырянов прокомментировал аренду форварда Александра Кокорина в «Сочи». Изначально он не хотел переходить в команду-дебютант РПЛ.

«Не стоит переживать за Сашу, он теперь в «Сочи» и уже полноценно работает там. Он тренировался с «Зенитом», поддерживал там физическую форму, поэтому в новой команде у него не должно быть проблем.

В этой истории есть только два источника: Кокорин или руководство. Остальной народ несет всякий бред, я тоже сейчас могу сказать ахинею, а кто-то перестанет думать про меня хорошо», – сказал Зырянов агентству «Р-Спорт».

  • Кокорин не выходил на поле в официальных играх с октября 2018 года.
  • «Сочи» в РПЛ идет последним.
  • Кокорин имеет опыт выступления на чемпионате мира.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия. Молодежное первенство Зенит (мол) Сочи Зенит Кокорин Александр Зырянов Константин
Комментарии (12)
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DOCTOR PENALTY
1582383347
Ахинею какую-то несёт Зырянов. Как же вы все зажрались в Зените.
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Томик
1582384541
Я уже начал переживать не за Кокорина, а за Зырянова. Какой "народ" несёт бред? Зачем вообще это слово, в любом его значении и в любом контексте, вставлять в свои глубокомысленные изречения. Если кто-то несёт бред и Вам, Константин, об этом известно, то конкретные фамилии в студию.
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Бриг
1582388231
Понятно, бред. Выдумали из Кокорина мученика, а человеку нужно было поторговаться. Теперь всё уладилось, но народу скучно.
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Kollljan
1582388479
Кто там вякает с 10-го места на Кокорина? Завистливые хряки.
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Hektor 84
1582399886
Еще один газа обнюхался
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paracetamol
1582408552
Свои бабки Саша с Ротенберга слупил, еще с динамовских времен, только и всего.
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житель СПб
1582451246
Может быть, в чем-то Зырянов и прав. Да, нам не нравится вся эта история, хотелось видеть Кокорина в Зените. Но в итоге Александр будет играть в Премьер-Лиге до лета, получать практику, надеюсь - осенью вернется в Зенит. Удачи ему!
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yurdin
1582454859
Такие заявления характеризуют Зырянова, как готового к политической каръере депутата. Они также "близки" нынче к народу, как и футболисты.
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alll-1
1582465161
вот сам и несешь бред раз такой умный вообще бы не комментировал
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