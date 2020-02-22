Зырянов – о ситуации с Кокориным: «За Сашу переживать не стоит, народ несет бред»

Тренер молодежного состава «Зенита» Константин Зырянов прокомментировал аренду форварда Александра Кокорина в «Сочи». Изначально он не хотел переходить в команду-дебютант РПЛ.

«Не стоит переживать за Сашу, он теперь в «Сочи» и уже полноценно работает там. Он тренировался с «Зенитом», поддерживал там физическую форму, поэтому в новой команде у него не должно быть проблем.

В этой истории есть только два источника: Кокорин или руководство. Остальной народ несет всякий бред, я тоже сейчас могу сказать ахинею, а кто-то перестанет думать про меня хорошо», – сказал Зырянов агентству «Р-Спорт».