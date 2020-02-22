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    Зырянов – о ситуации с Кокориным: «За Сашу переживать не стоит, народ несет бред»

    Тренер молодежного состава «Зенита» Константин Зырянов прокомментировал аренду форварда Александра Кокорина в «Сочи». Изначально он не хотел переходить в команду-дебютант РПЛ.

    «Не стоит переживать за Сашу, он теперь в «Сочи» и уже полноценно работает там. Он тренировался с «Зенитом», поддерживал там физическую форму, поэтому в новой команде у него не должно быть проблем.

    В этой истории есть только два источника: Кокорин или руководство. Остальной народ несет всякий бред, я тоже сейчас могу сказать ахинею, а кто-то перестанет думать про меня хорошо», – сказал Зырянов агентству «Р-Спорт».

    • Кокорин не выходил на поле в официальных играх с октября 2018 года.
    • «Сочи» в РПЛ идет последним.
    • Кокорин имеет опыт выступления на чемпионате мира.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 17:16
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2300

      Томик 12 минут назад

      Я уже начал переживать не за Кокорина, а за Зырянова. Какой "народ" несёт бред? Зачем вообще это слово, в любом его значении и в любом контексте, вставлять в свои глубокомысленные изречения. Если кто-то несёт бред и Вам, Константин, об этом известно, то конкретные фамилии в студию.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15622

      DOCTOR PENALTY 32 минуты назад

      Ахинею какую-то несёт Зырянов. Как же вы все зажрались в Зените.

      1
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      Рейтинг: +18087

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Какой народ ? Визжащая и хрюкающая шобла .

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