Зырянов – о ситуации с Кокориным: «За Сашу переживать не стоит, народ несет бред»

Тренер молодежного состава «Зенита» Константин Зырянов прокомментировал аренду форварда Александра Кокорина в «Сочи». Изначально он не хотел переходить в команду-дебютант РПЛ.
«Не стоит переживать за Сашу, он теперь в «Сочи» и уже полноценно работает там. Он тренировался с «Зенитом», поддерживал там физическую форму, поэтому в новой команде у него не должно быть проблем.
В этой истории есть только два источника: Кокорин или руководство. Остальной народ несет всякий бред, я тоже сейчас могу сказать ахинею, а кто-то перестанет думать про меня хорошо», – сказал Зырянов агентству «Р-Спорт».
- Кокорин не выходил на поле в официальных играх с октября 2018 года.
- «Сочи» в РПЛ идет последним.
- Кокорин имеет опыт выступления на чемпионате мира.
Источник: «Р-Спорт»