Юношеская лига УЕФА. «Зенит» в меньшинстве проиграл «Лейпцигу»

В 4-м туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА «Зенит» уступил «РБ Лейпциг».
В первом тайме команды голов не забили. После удаления защитника Дмитрия Прищепы немецкая команда забила два гола.
Юношеская лига УЕФА. 4-й тур.
«Зенит» U-19 – «РБ Лейпциг» U-19 – 0:2 (0:0).
Голы: 0:1 – Амедеджиссо, 55; 0:2 – Амедеджиссо, 74.
«Зенит» U-19: Рыбиков, Вахания, Прохин, Хотулев, Прищепа, Щетинин (Смирнов, 59), Кравцов, Шамкин, Симутенков, Бачинский (Косарев, 75), Симдянкин.
«РБ Лейпциг» U-19: Шрайбер, Луан Кандидо (Шульц, 89), Талабиди, Йекель, Циммер, Вош (Бидструп, 59), Мартель, Амедеджиссо, Хартманн (Винтер, 89), Борковски, Хольм.
Предупреждения: Мартель (16), Симутенков (16), Прохин (55), Симдянкин (57).
Удаление: Прищепа (53).
- «Зенит» опустился на четвертое место в группе, в активе питерцев 1 очко.
Источник: Бомбардир.ру