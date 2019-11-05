Юношеская лига УЕФА. «Зенит» в меньшинстве проиграл «Лейпцигу»

В 4-м туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА «Зенит» уступил «РБ Лейпциг».

В первом тайме команды голов не забили. После удаления защитника Дмитрия Прищепы немецкая команда забила два гола.

Юношеская лига УЕФА. 4-й тур.

«Зенит» U-19 – «РБ Лейпциг» U-19 – 0:2 (0:0).

Голы: 0:1 – Амедеджиссо, 55; 0:2 – Амедеджиссо, 74.

«Зенит» U-19: Рыбиков, Вахания, Прохин, Хотулев, Прищепа, Щетинин (Смирнов, 59), Кравцов, Шамкин, Симутенков, Бачинский (Косарев, 75), Симдянкин.

«РБ Лейпциг» U-19: Шрайбер, Луан Кандидо (Шульц, 89), Талабиди, Йекель, Циммер, Вош (Бидструп, 59), Мартель, Амедеджиссо, Хартманн (Винтер, 89), Борковски, Хольм.

Предупреждения: Мартель (16), Симутенков (16), Прохин (55), Симдянкин (57).

Удаление: Прищепа (53).