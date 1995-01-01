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    Юношеская лига УЕФА. «Зенит» в меньшинстве проиграл «Лейпцигу»

    В 4-м туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА «Зенит» уступил «РБ Лейпциг».

    В первом тайме команды голов не забили. После удаления защитника Дмитрия Прищепы немецкая команда забила два гола.

    Юношеская лига УЕФА. 4-й тур.

    «Зенит» U-19 – «РБ Лейпциг» U-19 – 0:2 (0:0).

    Голы: 0:1 – Амедеджиссо, 55; 0:2 – Амедеджиссо, 74.

    «Зенит» U-19: Рыбиков, Вахания, Прохин, Хотулев, Прищепа, Щетинин (Смирнов, 59), Кравцов, Шамкин, Симутенков, Бачинский (Косарев, 75), Симдянкин.

    «РБ Лейпциг» U-19: Шрайбер, Луан Кандидо (Шульц, 89), Талабиди, Йекель, Циммер, Вош (Бидструп, 59), Мартель, Амедеджиссо, Хартманн (Винтер, 89), Борковски, Хольм.

    Предупреждения: Мартель (16), Симутенков (16), Прохин (55), Симдянкин (57).

    Удаление: Прищепа (53).

    • «Зенит» опустился на четвертое место в группе, в активе питерцев 1 очко.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:53
    Комментарии13
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      Рейтинг: +639

      playsh 4 минуты назад

      Взрослым дядям из Зенита осталось только отомстить "неразумным Хазарам" за своих юношей.
      Ну или продолжить начатую малышами бяку.Третьего не дано.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +309

      Rus9I 37 минут назад

      Как сказал товарищ Дзюба, у них состав в 2 раза дороже чем у Зенита)))
      Именно по этому они выиграл.....
      Интересно, во сколько раз состав Реала, дороже ЦСКА, который выиграл в 2х матчах?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1595

      Чермындыр 1 час назад

      Желаю основе продолжить в том же духе

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +2805

      InterMilLano1908 1 час назад

      Молодежку жалко, а вот основу надеюсь порвут 6-1

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +569

      kolyma999 > InterMilLano1908 1 час назад

      Думаешь от номера первого один отскочит в ворота?

      0
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      ...
      Рейтинг: +246

      Ceнит > InterMilLano1908 1 час назад

      Эти чемпионы и так уже пошкерились, их даже на своей ветке не видно. Что же будет если они проиграют? Неужели сайт очиститься на неделю от сине бело голубого курятника?

      5
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    • ...
      Рейтинг: +569

      kolyma999 1 час назад

      Вот и всё что нужно знать о ЧЕСТНОМ судействе!Егорэ негодуе.Ждём его комментариев,пусть научит этих европейских судеек правильно судить ЗСмердит.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +7535

      silver29 1 час назад

      Сц...а, пусть и основа такое заглотит сегодня !

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1891

      Борат > silver29 1 час назад

      ты от тулы вынул изо рта?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7535

      silver29 > Борат 1 час назад

      Что за вопрос, оглянись он у тебя с заду торчит.

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      Рейтинг: +1891

      Борат > silver29 1 час назад

      если что там и торчит, так только твой шершавый язык)))
      давай лижи, не отвлекайся)

      0
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      Рейтинг: +7535

      silver29 > Борат 1 час назад

      Ну да, похоже тебя всей орерой имеют.

      0
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      Рейтинг: +246

      Ceнит 1 час назад

      Вечером позорный клуб синит продолжит начатое

      4
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