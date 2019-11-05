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  • Юношеская лига УЕФА. «Зенит» в меньшинстве проиграл «Лейпцигу»

Юношеская лига УЕФА. «Зенит» в меньшинстве проиграл «Лейпцигу»

5 ноября 2019, 15:53
51

В 4-м туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА «Зенит» уступил «РБ Лейпциг».

В первом тайме команды голов не забили. После удаления защитника Дмитрия Прищепы немецкая команда забила два гола.

Юношеская лига УЕФА. 4-й тур.

«Зенит» U-19 – «РБ Лейпциг» U-19 – 0:2 (0:0).

Голы: 0:1 – Амедеджиссо, 55; 0:2 – Амедеджиссо, 74.

«Зенит» U-19: Рыбиков, Вахания, Прохин, Хотулев, Прищепа, Щетинин (Смирнов, 59), Кравцов, Шамкин, Симутенков, Бачинский (Косарев, 75), Симдянкин.

«РБ Лейпциг» U-19: Шрайбер, Луан Кандидо (Шульц, 89), Талабиди, Йекель, Циммер, Вош (Бидструп, 59), Мартель, Амедеджиссо, Хартманн (Винтер, 89), Борковски, Хольм.

Предупреждения: Мартель (16), Симутенков (16), Прохин (55), Симдянкин (57).

Удаление: Прищепа (53).

  • «Зенит» опустился на четвертое место в группе, в активе питерцев 1 очко.

Источник: Бомбардир.ру
Европа Зенит Зенит (мол) РБ Лейпциг
Комментарии (51)
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kolyma999
1572958777
Вот и всё что нужно знать о ЧЕСТНОМ судействе!Егорэ негодуе.Ждём его комментариев,пусть научит этих европейских судеек правильно судить ЗСмердит.
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InterMilLano1908
1572958966
Молодежку жалко, а вот основу надеюсь порвут 6-1
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Чермындыр
1572959723
Желаю основе продолжить в том же духе
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dinаr7777dinаr
1575087133
бомж
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dinаr7777dinаr
1575087140
гряз
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dinаr7777dinаr
1575087200
мало
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dinаr7777dinаr
1575087207
3над
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dinаr7777dinаr
1575087309
прищепа
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dinаr7777dinаr
1575087318
немцу
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dinаr7777dinаr
1575087390
джиссо
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