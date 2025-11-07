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Зенит (мол)
Новости
Зенит (мол) - новости команды
Санкт-Петербург
Россия. МФЛ
Стадион:
Смена
Сайт:
http://www.fc-zenit.ru
Тренер:
Евгений Зезин
Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
11:40
17
«Балтика» купила игрока у «Зенита» за 10 миллионов
7 июля
11
Фото
Определился победитель молодежной футбольной лиги
2025.11.07 17:10
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Зенит» не пустил своего экс-игрока на матч, потому что он в «черном списке»
2025.08.24 13:54
15
В «Зените» оценили работу академии клуба
2025.08.15 13:54
5
В «Зените» прокомментировали переход Сорокина в «Спартак»
2025.01.15 14:32
13
«Спартак» купил форварда «Зенита»
2025.01.15 10:46
31
Стал известен будущий главный тренер «Зенита-2»
2024.12.24 13:28
Фото
Футболисты «Спартака» и «Зенита» подрались в матче МФЛ
2024.09.27 23:36
11
Фото
«Зенит» подписал долгосрочный контракт с 17-летним игроком
2024.03.15 08:55
3
«Зенит» рассматривает варианты замены Кругового и претендует на Тикнизяна
2024.01.22 10:17
3
Определились финалисты Кубка БРИКС: оба из России
2023.06.02 00:08
7
Фото
Определилась тройка призеров МФЛ
2023.05.20 10:58
«Отстаивал свою точку зрения. Аршавину это не понравилось». Зырянов – об увольнении из молодежки «Зенита»
2022.11.25 11:44
9
Фото
Фигуристка Самодурова выложила романтическое фото с игроком молодежки «Зенита»
2022.09.24 14:49
4
Коноплев возглавил молодежку «Зенита» вместо Зырянова
2022.06.25 00:45
Дзюба прервал девятиматчевую серию без голов
2021.09.20 19:12
15
Видео
«В этом поколении есть талант». Ловрен поздравил молодежку «Зенита» с победой над «Спартаком»
2021.04.28 19:46
8
«Зенит» в тренировочном матче разгромил свою молодежную команду
2021.03.30 18:18
3
Зырянов: «Наше место в клубном рейтинге УЕФА действительно наше»
2021.01.01 14:48
3
Ким Дон Джин: «Надеюсь, когда-нибудь Зырянов возглавит «Зенит» и станет одним из лучших тренеров в истории клуба»
2020.05.26 07:44
Кокорин: «Ротенберг попросил меня у Миллера, чтобы я помог «Сочи» не вылететь? В это я верю»
2020.03.10 14:47
7
Зырянов – о российских болельщиках: «Втоптать в грязь – это наше свойство души и характера»
2020.02.24 01:27
8
Зырянов – о ситуации с Кокориным: «За Сашу переживать не стоит, народ несет бред»
2020.02.22 17:16
12
Фото
Молодежное первенство. Гол Симутенкова с пенальти помог «Зениту» обыграть «Динамо»
2019.12.05 15:24
2
«Мутко против»: суд оштрафовал восемь фанатов «Спартака» за кричалки в адрес Дзюбы на матче «молодежки»
2019.12.02 16:35
11
Фанатов «Спартака» арестовали в Санкт-Петербурге за фразу «Дзюба вон, Дзюба кривоногий»
2019.11.30 20:30
105
Юношеская лига УЕФА. «Зенит» в меньшинстве проиграл «Лейпцигу»
2019.11.05 15:53
51
Молодежное первенство. Гола Симутенкова не хватило «Зениту» для победы над ЦСКА
2019.11.01 23:58
1
1
2
3
4
5
Главные новости
Семин отреагировал на увольнение Галактионова из «Локомотива»
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ЦСКА готовит 15 миллионов на покупку полуфиналиста ЧМ
11:55
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12 достижений «ПСЖ» внесены в книгу рекордов Гиннесса
11:44
1
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
11:40
17
Стало известно, кто может сменить Переса на посту президента «Реала»
11:11
3
Расписание матчей РПЛ на 7 ноября 2026
10:59
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