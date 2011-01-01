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Зенит (мол)
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Зенит (мол) - результаты матчей
Санкт-Петербург
Россия. МФЛ
Стадион:
Смена
Сайт:
http://www.fc-zenit.ru
Тренер:
Евгений Зезин
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Чемпионат России. Молодежное первенство. 2009
06.11 | 19:00
Зенит (мол)
3 : 0
Факел (мол)
30.10 | 19:00
Динамо (мол)
2 : 2
Зенит (мол)
23.10 | 15:00
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
Зенит (мол)
16.10 | 17:00
Зенит (мол)
7 : 1
Алмаз-Антей
09.10 | 15:00
Локомотив (мол)
1 : 3
Зенит (мол)
18.09 | 17:00
Зенит (мол)
3 : 2
Спартак М (мол)
11.09 | 17:00
Динамо Мх (мол)
1 : 2
Зенит (мол)
04.09 | 13:00
Зенит (мол)
5 : 0
Рубин (мол)
28.08 | 11:00
Урал (мол)
3 : 6
Зенит (мол)
21.08 | 15:00
Акрон - Академия им. Коноплева
3 : 0
Зенит (мол)
14.08 | 17:00
Зенит (мол)
4 : 1
Краснодар (мол)
07.08 | 17:00
Ростов (мол)
2 : 1
Зенит (мол)
31.07 | 17:00
Зенит (мол)
2 : 2
Родина (мол)
24.07 | 17:00
Чертаново (мол)
0 : 3
Зенит (мол)
17.07 | 17:00
Факел (мол)
1 : 2
Зенит (мол)
10.07 | 17:00
ЦСКА (мол)
1 : 0
Зенит (мол)
03.07 | 17:00
Зенит (мол)
5 : 1
Динамо (мол)
26.06 | 17:00
Зенит (мол)
3 : 0
Нижний Новгород (мол)
22.05 | 13:00
Алмаз-Антей
0 : 2
Зенит (мол)
15.05 | 13:00
Зенит (мол)
0 : 1
Локомотив (мол)
07.05 | 17:00
Спартак М (мол)
2 : 2
Зенит (мол)
01.05 | 13:00
Зенит (мол)
3 : 1
Динамо Мх (мол)
24.04 | 15:00
Рубин (мол)
1 : 4
Зенит (мол)
17.04 | 17:00
Зенит (мол)
1 : 1
Урал (мол)
10.04 | 13:00
Зенит (мол)
3 : 0
Акрон - Академия им. Коноплева
03.04 | 15:00
Краснодар (мол)
3 : 2
Зенит (мол)
20.03 | 17:00
Зенит (мол)
6 : 4
Ростов (мол)
13.03 | 19:00
Родина (мол)
1 : 4
Зенит (мол)
06.03 | 17:00
Зенит (мол)
5 : 1
Чертаново (мол)
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