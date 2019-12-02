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«Мутко против»: суд оштрафовал восемь фанатов «Спартака» за кричалки в адрес Дзюбы на матче «молодежки»

2 декабря 2019, 16:35
11

Болельщики «Спартака», скандировавшие нецензурные кричалки в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы на матче молодежного первенства команд, оштрафованы на разные суммы.

«Суд оштрафовал восьмерых фанатов «Спартака», которые были задержаны после матча молодежных команд в Санкт-Петербурге. Шестеро из них должны будут заплатить в казну государства по 3 тысячи рублей. Еще двое – по 5 тысяч рублей», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Молодежное первенство Россия. Премьер-лига Зенит Зенит (мол) Спартак Спартак М (мол) Дзюба Артем
Комментарии (11)
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Старикан
1575294239
Деньги пойдут на погашение санкций по Северному потоку-2...
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McDuff
1575295600
в стране дзюбанулись
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Серж 69
1575295809
Ну,бюджет то нужно пополнять,так,глядишь по нему и с Лейпцигом сравняются,жаль не по игре,а как было бы неплохо...
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dinar7777dinar
1575296597
бревно обижается на правду !
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giluxa1963
1575296607
маловато будет
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Иван_Невский
1575299647
так они же себя героями считают , отсидели несколько часов за правду "свиную" кричать матом везде и оскорблять стадом одиночных горожан.
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paracetamol
1575300795
Хорошо, правильно!
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Dizgen
1575304024
Дзюба и ди на х у й
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