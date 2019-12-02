«Мутко против»: суд оштрафовал восемь фанатов «Спартака» за кричалки в адрес Дзюбы на матче «молодежки»

Болельщики «Спартака», скандировавшие нецензурные кричалки в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы на матче молодежного первенства команд, оштрафованы на разные суммы.

«Суд оштрафовал восьмерых фанатов «Спартака», которые были задержаны после матча молодежных команд в Санкт-Петербурге. Шестеро из них должны будут заплатить в казну государства по 3 тысячи рублей. Еще двое – по 5 тысяч рублей», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».