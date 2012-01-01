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    «Мутко против»: суд оштрафовал восемь фанатов «Спартака» за кричалки в адрес Дзюбы на матче «молодежки»

    Болельщики «Спартака», скандировавшие нецензурные кричалки в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы на матче молодежного первенства команд, оштрафованы на разные суммы.

    «Суд оштрафовал восьмерых фанатов «Спартака», которые были задержаны после матча молодежных команд в Санкт-Петербурге. Шестеро из них должны будут заплатить в казну государства по 3 тысячи рублей. Еще двое – по 5 тысяч рублей», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1197

      Genz 9 минут назад

      Сутки свиней без душа в свинарнике продержали без компота и желудей. Денег с них взяли и немытых отправили в столицу свинарни. Веселая поездочка
      Мамки отмоют гаденышей

      0
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      Рейтинг: +1616

      giluxa1963 31 минуту назад

      маловато будет

      1
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      Рейтинг: +3837

      dinar7777dinar 31 минуту назад

      бревно обижается на правду !

      1
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      Рейтинг: +741

      Серж 69 44 минуты назад

      Ну,бюджет то нужно пополнять,так,глядишь по нему и с Лейпцигом сравняются,жаль не по игре,а как было бы неплохо...

      0
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      Рейтинг: +265

      McDuff 48 минут назад

      в стране дзюбанулись

      0
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      Рейтинг: +1809

      Борат 1 час назад

      а хорошая была неделя!
      в кхл амур нагнул ромбик со счётом 5-0
      молодёжка зенита впердолила партачам два безответных гола 2-0
      ну и основа 1-0
      три матча - три сухих победы над рабами!!!
      вот умора!!!

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      Рейтинг: +8529

      KLIM777 > Борат 1 час назад

      их заводит палка в заднице, они продолжают кричать

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      Рейтинг: +5532

      Старикан 1 час назад

      Деньги пойдут на погашение санкций по Северному потоку-2...

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      Рейтинг: +8529

      KLIM777 > Старикан 1 час назад

      тебя е бать не должно куда они пойдут. Лучше проследите как тонут регионы из-за москвабада хавающего все деньги

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