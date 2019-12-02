«Мутко против»: суд оштрафовал восемь фанатов «Спартака» за кричалки в адрес Дзюбы на матче «молодежки»

Болельщики «Спартака», скандировавшие нецензурные кричалки в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы на матче молодежного первенства команд, оштрафованы на разные суммы.
«Суд оштрафовал восьмерых фанатов «Спартака», которые были задержаны после матча молодежных команд в Санкт-Петербурге. Шестеро из них должны будут заплатить в казну государства по 3 тысячи рублей. Еще двое – по 5 тысяч рублей», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».
- Как писала «Фонтанка», после фразы «Дзюба вон, Дзюба кривоногий» молодых людей усадили в служебную машину и увезли в отдел.
- На матче «Урал» – «Спартак» фанаты гостей оскорбляли Дзюбу. Московский клуб за это оштрафовали.
- В Петербурге идут судебные заседания после массовых задержаний болельщиков в Санкт-Петербурге перед матчем 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (1:0).
Источник: телеграм-канал «Мутко против»