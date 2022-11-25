«Отстаивал свою точку зрения. Аршавину это не понравилось». Зырянов – об увольнении из молодежки «Зенита»

Экс-главный тренер молодежного состава «Зенита» Константин Зырянов объяснил, почему покинул команду в межсезонье.

— Четыре года вы тренировали молодежку «Зенита». То, что контракт не будет продлен, стало неожиданностью?

— Нет. Я могу лишь догадываться, как все происходило.

— Рады будем и догадкам.

— Не думаю, что не устраивала моя работа. Просто я старался быть самостоятельным, отстаивал свою точку зрения. Тут пришел Андрей Сергеевич (Аршавин). Наверное, ему это не нравилось.

Мы обыграли «Спартак» на выезде — на следующий день меня вызвали в кабинет Аршавина. Было сказано — дорабатываешь до июня, и твое место займет тренер из академии.

— Ваша реакция?

— Ответил: «Спасибо, что предупредили. Было бы некомфортно, если бы все вокруг знали, отводили глаза. Только я был бы не в курсе, что снимают...» Я искренне поблагодарил!

— Что Аршавин?

— Сказал: «Я надеюсь, ты отработаешь?» — «Без вопросов!» С девятого места поднялись на четвертое.

— С Аршавиным разговаривали на «вы»?

— Могу и «Андрей» сказать. Могу — «Сергеевич». Но все-таки субординацию соблюдаю. Я уже со всеми привык по отчеству.

— Вы покинули молодежку, Радимов — «Зенит-2». Андрей Сергеевич все решил?

— Думаю, да. Его можно понять. Зырянов долго молодежкой занимается, Радимов — «Зенитом-2». Но и тренеры академии должны развиваться. Так что все логично!

— Вы обмолвились, что отстаивали перед Андреем Сергеевичем свою точку зрения. В чем?

— Это тоже мои размышления... Несколько раз мне советовали взять футболистов более молодого возраста в команду. Я отвечал — «нет».

— Почему?

— Потому что всему свое время! Пусть пройдут все этапы становления. Это обычная история между тренерами молодежки и руководителями.

Зырянов тренирует «Черноморец».

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