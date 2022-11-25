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  • «Отстаивал свою точку зрения. Аршавину это не понравилось». Зырянов – об увольнении из молодежки «Зенита»

«Отстаивал свою точку зрения. Аршавину это не понравилось». Зырянов – об увольнении из молодежки «Зенита»

25 ноября 2022, 11:44
9

Экс-главный тренер молодежного состава «Зенита» Константин Зырянов объяснил, почему покинул команду в межсезонье.

— Четыре года вы тренировали молодежку «Зенита». То, что контракт не будет продлен, стало неожиданностью?

— Нет. Я могу лишь догадываться, как все происходило.

— Рады будем и догадкам.

— Не думаю, что не устраивала моя работа. Просто я старался быть самостоятельным, отстаивал свою точку зрения. Тут пришел Андрей Сергеевич (Аршавин). Наверное, ему это не нравилось.

Мы обыграли «Спартак» на выезде — на следующий день меня вызвали в кабинет Аршавина. Было сказано — дорабатываешь до июня, и твое место займет тренер из академии.

— Ваша реакция?

— Ответил: «Спасибо, что предупредили. Было бы некомфортно, если бы все вокруг знали, отводили глаза. Только я был бы не в курсе, что снимают...» Я искренне поблагодарил!

— Что Аршавин?

— Сказал: «Я надеюсь, ты отработаешь?» — «Без вопросов!» С девятого места поднялись на четвертое.

— С Аршавиным разговаривали на «вы»?

— Могу и «Андрей» сказать. Могу — «Сергеевич». Но все-таки субординацию соблюдаю. Я уже со всеми привык по отчеству.

— Вы покинули молодежку, Радимов — «Зенит-2». Андрей Сергеевич все решил?

— Думаю, да. Его можно понять. Зырянов долго молодежкой занимается, Радимов — «Зенитом-2». Но и тренеры академии должны развиваться. Так что все логично!

— Вы обмолвились, что отстаивали перед Андреем Сергеевичем свою точку зрения. В чем?

— Это тоже мои размышления... Несколько раз мне советовали взять футболистов более молодого возраста в команду. Я отвечал — «нет».

— Почему?

— Потому что всему свое время! Пусть пройдут все этапы становления. Это обычная история между тренерами молодежки и руководителями.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Зенит (мол) Аршавин Андрей Зырянов Константин
Комментарии (9)
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Romeo 123
1669367642
У аршавина по лицу видно - Гавно
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Томик
1669370384
Обычное выстраивание вертикали. Ребята не смогли понять, что "Андрей" - руководитель теперь. Никакому начальнику не будет комфортно тратить свое время и эмоции на то, чтобы разжевать подчиненным, что в первую очередь надо выполнять требования, а не свою точку зрения защищать. Если кто-то хоть когда-нибудь руководил хотя бы двумя водителями, я уж молчу о коллективе специалистов с приличным образованием и опытом работы, вопросов у него по этому поводу не возникнет. "Я ответил нет", "все этапы становления"... больше всего понравилось "несколько раз СОВЕТОВАЛИ", а я послал. Интересное представление у Зырянова о наемной работе. Тут вон Палыча несколько раз выгоняли, а теперь силы не могут найти попросить прощения и позвать опять. Явно же "отста
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jek718875
1669371505
Уууу, да А.Аршавкин взял с места в карьер,далеко пойдёт,если вовремя не остановить
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Plyash
1669371550
Пора Андрюшку готовить на смену Дюкову.Тогда в гейропу Россию вернут пораньше,наверняка.Что не говори,а авторитет футбольный у Аршавина поболее всех наших болтунов-чиновников будет.Вспомним хотя бы жеребьёвки прошедших еврокубков,и его обучение с получением диплома в англосаксонии...
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paracetamol
1669386358
Костя без работы не останется, у него все впереди!
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