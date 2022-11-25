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    «Отстаивал свою точку зрения. Аршавину это не понравилось». Зырянов – об увольнении из молодежки «Зенита»

    Экс-главный тренер молодежного состава «Зенита» Константин Зырянов объяснил, почему покинул команду в межсезонье.

    — Четыре года вы тренировали молодежку «Зенита». То, что контракт не будет продлен, стало неожиданностью?

    — Нет. Я могу лишь догадываться, как все происходило.

    — Рады будем и догадкам.

    — Не думаю, что не устраивала моя работа. Просто я старался быть самостоятельным, отстаивал свою точку зрения. Тут пришел Андрей Сергеевич (Аршавин). Наверное, ему это не нравилось.

    Мы обыграли «Спартак» на выезде — на следующий день меня вызвали в кабинет Аршавина. Было сказано — дорабатываешь до июня, и твое место займет тренер из академии.

    — Ваша реакция?

    — Ответил: «Спасибо, что предупредили. Было бы некомфортно, если бы все вокруг знали, отводили глаза. Только я был бы не в курсе, что снимают...» Я искренне поблагодарил!

    — Что Аршавин?

    — Сказал: «Я надеюсь, ты отработаешь?» — «Без вопросов!» С девятого места поднялись на четвертое.

    — С Аршавиным разговаривали на «вы»?

    — Могу и «Андрей» сказать. Могу — «Сергеевич». Но все-таки субординацию соблюдаю. Я уже со всеми привык по отчеству.

    — Вы покинули молодежку, Радимов — «Зенит-2». Андрей Сергеевич все решил?

    — Думаю, да. Его можно понять. Зырянов долго молодежкой занимается, Радимов — «Зенитом-2». Но и тренеры академии должны развиваться. Так что все логично!

    — Вы обмолвились, что отстаивали перед Андреем Сергеевичем свою точку зрения. В чем?

    — Это тоже мои размышления... Несколько раз мне советовали взять футболистов более молодого возраста в команду. Я отвечал — «нет».

    — Почему?

    — Потому что всему свое время! Пусть пройдут все этапы становления. Это обычная история между тренерами молодежки и руководителями.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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