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    «Зенит» в тренировочном матче разгромил свою молодежную команду

    Сегодня, 30 марта, первая и молодежная команды «Зенита» провели совместную тренировку и двустороннюю игру.

    Основа под руководством Сергея Семака разгромила молодежку, возглавляемую Константином Зыряновым, со счетом 5:2.

    «Некоторых ребят 2002 года рождения мы уже хорошо знаем, кто-то тренируется с нами. Думаю, это полезный опыт и для нас, и для молодежки – поработать вместе с хорошим настроением. Молодым ребятам важно проявить себя, показать руководству и главному тренеру, кто в каком состоянии находится, обратить на себя внимание.

    Для нас – это тренировка, которая приблизительно похожа по нагрузкам на те, что необходимы нам в игровом тонусе. Главная задача – поддерживать функциональные качества, которые требуются нам в сезоне. Поэтому все идет по плану», – сказал после занятия Семак.

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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