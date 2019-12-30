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    Ким Дон Джин: «Надеюсь, когда-нибудь Зырянов возглавит «Зенит» и станет одним из лучших тренеров в истории клуба»

    Экс-защитник «Зенита» Ким Дон Джин рассказал, что по-прежнему общается с другим бывшим игроком петербуржцев Константином Зыряновым.

    «С Зыряновым мы сейчас обмениваемся сообщениями в инстаграме. Обычно пишем по какому-то поводу: Новый год, Рождество. Можем просто поинтересоваться, как дела, или написать, что скучаем!

    Иногда я жил с ним в одной комнате на предматчевом карантине. Мы просто общались на разные темы, пусть и не так свободно, но пытались поддерживать контакт. Он очень добрый человек. Когда команда жила в отеле, ехала на игру или ела в столовой, Зырянов всегда был рядом и поддерживал меня. Для меня это был хороший момент.

    Надеюсь, когда-нибудь в будущем он возглавит «Зенит» и станет одним из лучших тренеров в истории клуба», – сказал бывший игрок «Зенита».

    • Зырянов – тренер молодежного состава «Зенита».
    • 38-летний кореец выступал за «Зенит» с 2006 по 2009-й.
    • Сейчас Джин – ассистент главного тренера в клубе «Китчи» из Гонконга.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    26.05.2020 07:44
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