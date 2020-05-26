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  • Ким Дон Джин: «Надеюсь, когда-нибудь Зырянов возглавит «Зенит» и станет одним из лучших тренеров в истории клуба»

Ким Дон Джин: «Надеюсь, когда-нибудь Зырянов возглавит «Зенит» и станет одним из лучших тренеров в истории клуба»

26 мая 2020, 07:44

Экс-защитник «Зенита» Ким Дон Джин рассказал, что по-прежнему общается с другим бывшим игроком петербуржцев Константином Зыряновым.

«С Зыряновым мы сейчас обмениваемся сообщениями в инстаграме. Обычно пишем по какому-то поводу: Новый год, Рождество. Можем просто поинтересоваться, как дела, или написать, что скучаем!

Иногда я жил с ним в одной комнате на предматчевом карантине. Мы просто общались на разные темы, пусть и не так свободно, но пытались поддерживать контакт. Он очень добрый человек. Когда команда жила в отеле, ехала на игру или ела в столовой, Зырянов всегда был рядом и поддерживал меня. Для меня это был хороший момент.

Надеюсь, когда-нибудь в будущем он возглавит «Зенит» и станет одним из лучших тренеров в истории клуба», – сказал бывший игрок «Зенита».

  • Зырянов – тренер молодежного состава «Зенита».
  • 38-летний кореец выступал за «Зенит» с 2006 по 2009-й.
  • Сейчас Джин – ассистент главного тренера в клубе «Китчи» из Гонконга.

Источник: Официальный сайт РПЛ
Россия. Молодежное первенство Зенит Зенит (мол) Ким Дон Джин Зырянов Константин
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