Ким Дон Джин: «Надеюсь, когда-нибудь Зырянов возглавит «Зенит» и станет одним из лучших тренеров в истории клуба»

Экс-защитник «Зенита» Ким Дон Джин рассказал, что по-прежнему общается с другим бывшим игроком петербуржцев Константином Зыряновым.

«С Зыряновым мы сейчас обмениваемся сообщениями в инстаграме. Обычно пишем по какому-то поводу: Новый год, Рождество. Можем просто поинтересоваться, как дела, или написать, что скучаем!

Иногда я жил с ним в одной комнате на предматчевом карантине. Мы просто общались на разные темы, пусть и не так свободно, но пытались поддерживать контакт. Он очень добрый человек. Когда команда жила в отеле, ехала на игру или ела в столовой, Зырянов всегда был рядом и поддерживал меня. Для меня это был хороший момент.

Надеюсь, когда-нибудь в будущем он возглавит «Зенит» и станет одним из лучших тренеров в истории клуба», – сказал бывший игрок «Зенита».