Кокорин: «Ротенберг попросил меня у Миллера, чтобы я помог «Сочи» не вылететь? В это я верю»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», объяснил, почему его отдали в южный клуб.

— Есть версия, что Борис Ротенберг попросил Алексея Миллера, чтобы Кокорин помог «Сочи» не вылететь — и тебя просто элементарно поставили перед фактом.

— В это я больше верю. Мы сейчас с тобой общаемся. Я тебе говорю: «Жек, дай что-нибудь». Ты говоришь: «Да, бери без проблем». Вот тут из той же серии, — сказал Кокорин в ролике на канале «КраСава» в ютубе.

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