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    Кокорин: «Ротенберг попросил меня у Миллера, чтобы я помог «Сочи» не вылететь? В это я верю»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», объяснил, почему его отдали в южный клуб.

    — Есть версия, что Борис Ротенберг попросил Алексея Миллера, чтобы Кокорин помог «Сочи» не вылететь — и тебя просто элементарно поставили перед фактом.

    — В это я больше верю. Мы сейчас с тобой общаемся. Я тебе говорю: «Жек, дай что-нибудь». Ты говоришь: «Да, бери без проблем». Вот тут из той же серии, — сказал Кокорин в ролике на канале «КраСава» в ютубе.

    Кокорин: «Зенит» с сентября мне ни разу не выплатил эти 18 тысяч рублей»

    Источник: Ютуб-канал «КраСава»

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    10.03.2020 14:47
    Комментарии12
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      Рейтинг: +2852

      Alekxei Z. 10 марта, 21:49

      Вот это похоже на истину.
      Кокорин холоп , один боярин другому игрушку одолжил.
      Обьяснили тупоголовому , рыпнешься можешь опять в казематы улететь.

      0
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      Рейтинг: +1804

      solodealer 10 марта, 20:54

      Хижина дяди Тома...

      0
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      Рейтинг: +2197

      Борат 10 марта, 15:12

      вряд ли миллер уйдёт из руководства зенита !
      интересно, где окажется кокорин летом !
      гыгы

      0
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      Рейтинг: +119

      valkam72 10 марта, 15:07

      Позор синиту

      2
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      Рейтинг: +4055

      nik55 10 марта, 15:07

      радуйся что сбежал от рабства

      0
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      Рейтинг: +2852

      Alekxei Z. > nik55 10 марта, 21:51

      КАк сбежал ? Он в нём по самые яйца !!!

      0
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      Рейтинг: +888

      arok 10 марта, 14:59

      Как бы не пожалел потом о своих словах. Если Сочи в пердив вернуться, то ты с ними навряд ли будешь тонуть держась за руки!!!!

      0
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      Рейтинг: +9941

      KLIM777 10 марта, 14:58

      Кокорин не хочет рассказать, как он получал деньги, пока отбывал срок?

      Он не хочет рассказать, что его попросили всего лишь пол года поиграть в аренде? Так как в атаке перебор игроков и нет еврокубков, а с чемпионском практически все понятно.

      1
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      Рейтинг: +1965

      lordmrv > KLIM777 10 марта, 20:18

      Оно и видно как две игры феерят оставшиеся форварды. Да и с чемпионством пока не на 100% ясно. Осталось +6 и игры есть с прямыми конкурентами (Краснодар, Ростов).

      0
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      Рейтинг: +4489

      alp 10 марта, 14:51

      я например тоже окуеваю от решений зао, но, кокорин, конечно, дурак, что выносит сор из избы...

      1
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      Рейтинг: +1144

      Миша13 10 марта, 14:49

      Прекрасно тебя понимаем..руководство Зенита поступили по скотски и уважения не заслуживают.

      1
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      Рейтинг: +13747

      bset 10 марта, 14:49

      Стыдно за Зенит

      5
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