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  • Кокорин: «Ротенберг попросил меня у Миллера, чтобы я помог «Сочи» не вылететь? В это я верю»

Кокорин: «Ротенберг попросил меня у Миллера, чтобы я помог «Сочи» не вылететь? В это я верю»

10 марта 2020, 14:47
7

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», объяснил, почему его отдали в южный клуб.

— Есть версия, что Борис Ротенберг попросил Алексея Миллера, чтобы Кокорин помог «Сочи» не вылететь — и тебя просто элементарно поставили перед фактом.

— В это я больше верю. Мы сейчас с тобой общаемся. Я тебе говорю: «Жек, дай что-нибудь». Ты говоришь: «Да, бери без проблем». Вот тут из той же серии, — сказал Кокорин в ролике на канале «КраСава» в ютубе.

Кокорин: «Зенит» с сентября мне ни разу не выплатил эти 18 тысяч рублей»

Источник: Ютуб-канал «КраСава»
Россия. Премьер-лига Зенит (мол) Сочи Кокорин Александр
Комментарии (7)
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bset
1583840978
Стыдно за Зенит
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Миша13
1583840985
Прекрасно тебя понимаем..руководство Зенита поступили по скотски и уважения не заслуживают.
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alp
1583841066
я например тоже окуеваю от решений зао, но, кокорин, конечно, дурак, что выносит сор из избы...
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arok
1583841592
Как бы не пожалел потом о своих словах. Если Сочи в пердив вернуться, то ты с ними навряд ли будешь тонуть держась за руки!!!!
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nik55
1583842028
радуйся что сбежал от рабства
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valkam72
1583842073
Позор синиту
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