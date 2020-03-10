Кокорин: «Зенит» с сентября мне ни разу не выплатил эти 18 тысяч рублей»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», заявил, что петербургский клуб полгода не выплачивал ему зарплату.

«Зенит» говорит, что я просил 4 миллиона евро. Это неправда. Готов спокойно был играть до мая, выиграть чемпионство, играть в Лиге чемпионов. Ничего не выпрашивал. Суммы мифические. Хочешь пушку? С сентября, когда у меня появился этот контракт, мне ни разу не выплатили эти 18 тысяч рублей. Зачем они это делают? Якобы показать, что я такой плохой, что сидел. Не они всe это придумали, а я это им руки выкручивал по поводу контракта.

У меня есть видение, что «Зенит» не до конца честен со мной. Я уверен, что это большая вероятность, потому что есть странная история с заявкой. Как отклонили заявку, можно было спокойно написать апелляцию. Юристы говорили, что это обжалуется неделю. Хотя бы попытаться. Все говорят: «А что тут такого? Тут две-три минуты». «Зенит» потом говорит: «Нет, мы этого делать не будем», — сказал Кокорин в ролике на канале «КраСава» в ютубе.