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    Кокорин: «Зенит» с сентября мне ни разу не выплатил эти 18 тысяч рублей»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», заявил, что петербургский клуб полгода не выплачивал ему зарплату.

    «Зенит» говорит, что я просил 4 миллиона евро. Это неправда. Готов спокойно был играть до мая, выиграть чемпионство, играть в Лиге чемпионов. Ничего не выпрашивал. Суммы мифические. Хочешь пушку? С сентября, когда у меня появился этот контракт, мне ни разу не выплатили эти 18 тысяч рублей. Зачем они это делают? Якобы показать, что я такой плохой, что сидел. Не они всe это придумали, а я это им руки выкручивал по поводу контракта.

    У меня есть видение, что «Зенит» не до конца честен со мной. Я уверен, что это большая вероятность, потому что есть странная история с заявкой. Как отклонили заявку, можно было спокойно написать апелляцию. Юристы говорили, что это обжалуется неделю. Хотя бы попытаться. Все говорят: «А что тут такого? Тут две-три минуты». «Зенит» потом говорит: «Нет, мы этого делать не будем», — сказал Кокорин в ролике на канале «КраСава» в ютубе.

    Источник: Ютуб-канал «Красава»

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    10.03.2020 14:15
    Комментарии33
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      Рейтинг: +44

      СанСанычЯ 10 часов назад

      Ни чему жизнь не учит человека...

      0
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      Рейтинг: +1237

      geroin161 10 марта, 22:28

      Честно говоря, что с Кокориным произошло, даже жалко по мужски. Это свинство, со стороны клуба

      0
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      Рейтинг: +3457

      Отчаянный Пердун 10 марта, 21:23

      Это чё ТЫ в Сочи чисто за хавчик играешь. А если забьешь, то вместо пустых щей, блины с икрой!!! Бедняга!!! Ребята давайте скинемся для голодающего Кокорина кто сколько может. )(уйня эти его слова! Если бы с сентября не платили по январь, это 4 месяца. А к началу февраля 5 месяцев. В палате по разрешению споров разрывают контракт если в течении 3-х месяцев не платят. А как мы знаем в феврале он с юристом не смогли найти зацепки и разорвать контракт. Додумывайте сами....

      -1
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      Рейтинг: +1526

      Hektor 84 10 марта, 20:29

      Стыдно за синит

      -2
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      Рейтинг: +181

      Мост 10 марта, 20:16

      Так у них такой мелочи нет,да ещё и в рублях.

      0
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      Рейтинг: +1472

      Ганнибал Лектор 10 марта, 19:57

      Зенит в этой истории явно не на коне. Как минимум, это подло. Удачи Саше, надеюсь, он вернется в Зенит и будет играть в Лиге чемпионов. Хочется хэппи-энда.

      1
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      Рейтинг: +1510

      Бриг 10 марта, 18:40

      Говорить - это не его. Понятно, что не академик, но все же...

      0
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      Рейтинг: +53279

      Chernyi Lis 10 марта, 17:52

      плять!итак тебя грели уже до самого дна! на карту свою глянь!18 тыщ плять плачешься даже если это правда..выгнать должны с проф.спорта!!! но нет!

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      Рейтинг: +13659

      sssrspartak > Chernyi Lis 10 марта, 18:39

      да ладно тебе!парень нормально вроде играет!

      1
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      Рейтинг: +53279

      Chernyi Lis > sssrspartak 10 марта, 18:46

      по тебе пусть даже ......не буду говорить кто..главное играет? есть спортивная дисциплина!была в ссср!поэтому мы в жопе!из за таких! подрастающие пример должны брать не от этого!а он играет нормально это как по твоему?я не вижу что хорошо играет..забивает каждую игру..таких до хрена если присмотреться..просто каждый смотрит на него и получается пас и всееее!!! он молодеееец! и это не главное! главное уже написал по выше..

      0
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      Рейтинг: +53279

      Chernyi Lis > sssrspartak 10 марта, 18:51

      это типа ну и х..с ним что педофил главное хорошо поет..

      0
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      Рейтинг: +829

      val-berezko 10 марта, 17:51

      БЕЖАТЬ от этого беспредела.

      1
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      Рейтинг: +3507

      3a zenit 10 марта, 17:46

      да все уже поняли что ты говно,через сми и недоблогеров набиваешь себе цену и шантажируешь Зенит.Подставил команду по пьяни,просрал полтора года контракта и хочет как раньше 5 млн руб. в месяц получать потому-что он подающий надежды игрок.Это ты должен Зениту,а не наоборот.

      -2
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