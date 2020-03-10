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  • Кокорин: «Зенит» с сентября мне ни разу не выплатил эти 18 тысяч рублей»

Кокорин: «Зенит» с сентября мне ни разу не выплатил эти 18 тысяч рублей»

10 марта 2020, 14:15
25

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», заявил, что петербургский клуб полгода не выплачивал ему зарплату.

«Зенит» говорит, что я просил 4 миллиона евро. Это неправда. Готов спокойно был играть до мая, выиграть чемпионство, играть в Лиге чемпионов. Ничего не выпрашивал. Суммы мифические. Хочешь пушку? С сентября, когда у меня появился этот контракт, мне ни разу не выплатили эти 18 тысяч рублей. Зачем они это делают? Якобы показать, что я такой плохой, что сидел. Не они всe это придумали, а я это им руки выкручивал по поводу контракта.

У меня есть видение, что «Зенит» не до конца честен со мной. Я уверен, что это большая вероятность, потому что есть странная история с заявкой. Как отклонили заявку, можно было спокойно написать апелляцию. Юристы говорили, что это обжалуется неделю. Хотя бы попытаться. Все говорят: «А что тут такого? Тут две-три минуты». «Зенит» потом говорит: «Нет, мы этого делать не будем», — сказал Кокорин в ролике на канале «КраСава» в ютубе.

Источник: Ютуб-канал «Красава»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кокорин Александр
Комментарии (25)
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порт
1583839805
Гнать хоккеиста Медведева из Зенита.
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bset
1583840541
Позор руководству Зенита
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valkam72
1583842129
Какие мелочные бомжи. Позор им
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vladimir-7
1583844720
А.Кокорин, нельзя надеяться на руководство Зенита и не надо с ними заключать новый контракт, а лучше сейчас искать нормальную европейскую команду и переходить туда летом, здесь тебе кремлевские небожители играть в футбол не дадут.
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Иван_Невский
1583844944
хороший парень, сидел миллионы получал , а тут про 18 000 забеспокоился. да перечислят если контракт есть. ну а медведев мудак и балабол.
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Давид59
1583844961
Может это совпадение, но такое свинское отношение к игрокам началось именно с приходом Медведева
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APchelov
1583847542
Молчал бы уже. Помнится, полгода назад Кокорин грозился играть за Зенит бесплатно. Аж, до самой пенсии.
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Garrincha58
1583848244
беги оттуда и никогда не возвращайся в эту клоаку
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3a zenit
1583851571
да все уже поняли что ты говно,через сми и недоблогеров набиваешь себе цену и шантажируешь Зенит.Подставил команду по пьяни,просрал полтора года контракта и хочет как раньше 5 млн руб. в месяц получать потому-что он подающий надежды игрок.Это ты должен Зениту,а не наоборот.
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Hektor 84
1583861349
Стыдно за синит
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