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    «Зенит» подписал долгосрочный контракт с 17-летним игроком

    «Зенит» продлил контракт с 17-летним защитником Матвеем Бардачeвым до конца сезона-2028/29.

    Игрок родился в Краснодаре. Заниматься футболом начал в шесть лет в Академии футбола Краснодарского края. В 15 лет стал игроком «Газпром»-Академии.

    • С прошлого года Бардачeв провел 18 матчей за молодежную команду «Зенита».
    • 21 января 2024 года дебютировал за основной состав петербуржцев в товарищеской игре с «Динамо» из Самарканда.
    • Всего Бардачев принял участие в 8 матчах основы «Зенита» на сборах в этом году, забил 1 гол.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии (2)
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    Скай
    1710482360
    Все, можно расслабиться. гы гы. Больше мы об этой игруле не услышим. гы гы
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    Skull_Boy
    1710485249
    Один хер ничего ему не светит можно уже списывать
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