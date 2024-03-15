«Зенит» подписал долгосрочный контракт с 17-летним игроком

«Зенит» продлил контракт с 17-летним защитником Матвеем Бардачeвым до конца сезона-2028/29.
Игрок родился в Краснодаре. Заниматься футболом начал в шесть лет в Академии футбола Краснодарского края. В 15 лет стал игроком «Газпром»-Академии.
- С прошлого года Бардачeв провел 18 матчей за молодежную команду «Зенита».
- 21 января 2024 года дебютировал за основной состав петербуржцев в товарищеской игре с «Динамо» из Самарканда.
- Всего Бардачев принял участие в 8 матчах основы «Зенита» на сборах в этом году, забил 1 гол.