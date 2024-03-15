«Зенит» подписал долгосрочный контракт с 17-летним игроком

«Зенит» продлил контракт с 17-летним защитником Матвеем Бардачeвым до конца сезона-2028/29.

Игрок родился в Краснодаре. Заниматься футболом начал в шесть лет в Академии футбола Краснодарского края. В 15 лет стал игроком «Газпром»-Академии.