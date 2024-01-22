«Зенит» рассматривает варианты замены Кругового и претендует на Тикнизяна

«Зенит» изучает кандидатуру левого защитника «Ахмата» Евгения Харина. По данным журналиста Ивана Карпова, 28-летний футболист рассматривается в качестве возможной замены Данила Кругового, который перейдет летом в ЦСКА на правах свободного агента.

Цена на Харина составляет около 2-3 миллионов евро. Он способен закрыть оба фланга и в обороне, и в атаке, а отступные в его контракте с «Ахматом» не предусмотрены.

Возвращение в команду 23-летнего воспитанника «Зенита» Ильи Вахании, который летом 2023 года в качестве свободного агента ушел в «Ростов», вряд ли возможно.

Журналист пишет, что в «Зените» «никогда не признают провал, что бесплатно отпустили Илью в «Ростов», где Карпин в отличии от Семака в Питере разглядел талант парня. Серьезную роль может сыграть и то, что он правоногий и полезнее выглядит на родном фланге».

По данным источника, «Зенит» также общается с «Локомотивом» насчет покупки 24-летнего латераля Наира Тикнизяна, а железнодорожники хотят выручить за игрока 10-12 миллионов евро при отступных в 25 миллионов.

Не исключено и возвращение в «Зенит» 24-летнего Арсена Адамова из аренды в «Оренбурге».

Подходящих «Зениту» игроков в молодежке и второй команде нет – только 18-летний Иван Шиленок, который в МФЛ чаще играет справа, чем слева.