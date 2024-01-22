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    • «Зенит» рассматривает варианты замены Кругового и претендует на Тикнизяна

    «Зенит» рассматривает варианты замены Кругового и претендует на Тикнизяна

    «Зенит» изучает кандидатуру левого защитника «Ахмата» Евгения Харина. По данным журналиста Ивана Карпова, 28-летний футболист рассматривается в качестве возможной замены Данила Кругового, который перейдет летом в ЦСКА на правах свободного агента.

    Цена на Харина составляет около 2-3 миллионов евро. Он способен закрыть оба фланга и в обороне, и в атаке, а отступные в его контракте с «Ахматом» не предусмотрены.

    Возвращение в команду 23-летнего воспитанника «Зенита» Ильи Вахании, который летом 2023 года в качестве свободного агента ушел в «Ростов», вряд ли возможно.

    Журналист пишет, что в «Зените» «никогда не признают провал, что бесплатно отпустили Илью в «Ростов», где Карпин в отличии от Семака в Питере разглядел талант парня. Серьезную роль может сыграть и то, что он правоногий и полезнее выглядит на родном фланге».

    По данным источника, «Зенит» также общается с «Локомотивом» насчет покупки 24-летнего латераля Наира Тикнизяна, а железнодорожники хотят выручить за игрока 10-12 миллионов евро при отступных в 25 миллионов.

    Не исключено и возвращение в «Зенит» 24-летнего Арсена Адамова из аренды в «Оренбурге».

    Подходящих «Зениту» игроков в молодежке и второй команде нет – только 18-летний Иван Шиленок, который в МФЛ чаще играет справа, чем слева.

    • Ранее 25-летний Круговой подписал с ЦСКА контракт, который начнет действовать с лета, и был отправлен в «Зенит-2».
    • Теперь у «Зенита» один профильный левый защитник – Дуглас Сантос.
    • Харин в этом сезоне провел 18 матчей за «Ахмат» и сделал 2 передачи.
    • У Вахании 19 матчей, 2 гола и 2 передачи за «Ростов».
    • Адамов начинал этот чемпионат России в «Зените», а в августе отправился в «Оренбург». Суммарно он сыграл в текущем сезоне 17 матчей и отдал 1 передачу.
    • На счету Тикнизяна в этом сезоне 23 матча, 8 голов и 5 передач.

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    Источник: телеграм-канал Инсайды от Карпа // Карпов

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    Комментарии (4)
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    DOCTOR PENALTY
    1705908665
    25-летний Круговой убегает с лавки, а 28-летний Харин рвётся туда?.. Скорее всего это большое бабло "народного достояния" и усталость от Чечни.
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    Cleaner
    1705910302
    В Зените решили Тикнизяна за БЮДЖЕТНЫЕ деньги на лавку посадить. И потом в Питере будут радоваться очередному КУПЛЕННОМУ чемпионству...(
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    aaaaahhhh
    1705910723
    Да скупили бы уже всю лигу и успокоились.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1705911752
    Все перечисленные не уровень Зенита. Их потолок это середняк срамтак. Гыгыгы
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