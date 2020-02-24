Зырянов – о российских болельщиках: «Втоптать в грязь – это наше свойство души и характера»

Игрок сборной России Константин Зырянов дал комментарий после финала Кубка легенд, где россияне уступили сборной звезд мира (5:6). Тренер молодежки «Зенита» обратил внимание на поведение фанатов.

– Чувствую, вас как-то разозлило, что зрители стали в концовке за сборную звезд болеть?

– Ой, нет. Знаете, мы все знаем нашего болельщика: от любви до ненависти один шаг, втоптать в грязь – это наше свойство души и характера. Это нормальное состояние.

Но я еще раз говорю, что это нонсенс, когда команда [звезд] уходит в подтрибунное помещение, всем показывая, что вы тут никто, потому что футбол все же для болельщиков, а когда команда возвращается, наши болельщики ей аплодируют. Это вообще потрясающе.

И комментатор тут такой говорит: «Давайте поддержим сборную звезд». Все хлопают. Потом: «А теперь нашу сборную России». И тут раздается свист.

– Да, это немножко злит.

– Это не немножко злит. Это восприятие – наши болельщики. Их можно понять и простить, как в одной юмористической передаче.