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  • Зырянов – о российских болельщиках: «Втоптать в грязь – это наше свойство души и характера»

Зырянов – о российских болельщиках: «Втоптать в грязь – это наше свойство души и характера»

24 февраля 2020, 01:27
8

Игрок сборной России Константин Зырянов дал комментарий после финала Кубка легенд, где россияне уступили сборной звезд мира (5:6). Тренер молодежки «Зенита» обратил внимание на поведение фанатов.

– Чувствую, вас как-то разозлило, что зрители стали в концовке за сборную звезд болеть?

– Ой, нет. Знаете, мы все знаем нашего болельщика: от любви до ненависти один шаг, втоптать в грязь – это наше свойство души и характера. Это нормальное состояние.

Но я еще раз говорю, что это нонсенс, когда команда [звезд] уходит в подтрибунное помещение, всем показывая, что вы тут никто, потому что футбол все же для болельщиков, а когда команда возвращается, наши болельщики ей аплодируют. Это вообще потрясающе.

И комментатор тут такой говорит: «Давайте поддержим сборную звезд». Все хлопают. Потом: «А теперь нашу сборную России». И тут раздается свист.

– Да, это немножко злит.

– Это не немножко злит. Это восприятие – наши болельщики. Их можно понять и простить, как в одной юмористической передаче.

  • Сборная России впервые не выиграла Кубок легенд.
  • За сборную звезд, в частности, играл Андрей Воронин.
  • Ежегодный турнир проходил в Москве на МСА «Лужники».

Источник: YouTube-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Россия. Молодежное первенство Зенит Зенит (мол) Зырянов Константин
Комментарии (8)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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bset
1582497620
Те немногочисленные болельщики пришли футбол смотреть, а не цирк. В цирк можно и на хоккейный матч сходить, где Путин легко забивает, а ему при этом не оказывают сопротивления.
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моэм
1582527049
В любой стране за такой демарш освистывают и закидывают помидорами таких "гостей" защищая своих...а могут и накостылять на выходе - это нормальная реакция.....здесь же западники вытерли ноги об россиян , а они аплодируют... такое поведение ничего кроме желания ещё и окунуть головой в го….но не вызывает...и после этакого мы хотим чтобы таких чмошников как мы уважали в мире??????
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edw7777
1582543487
Так в Москве. Москва - это не Россия.
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