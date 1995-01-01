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    Зырянов – о российских болельщиках: «Втоптать в грязь – это наше свойство души и характера»

    Игрок сборной России Константин Зырянов дал комментарий после финала Кубка легенд, где россияне уступили сборной звезд мира (5:6). Тренер молодежки «Зенита» обратил внимание на поведение фанатов.

    – Чувствую, вас как-то разозлило, что зрители стали в концовке за сборную звезд болеть?

    – Ой, нет. Знаете, мы все знаем нашего болельщика: от любви до ненависти один шаг, втоптать в грязь – это наше свойство души и характера. Это нормальное состояние.

    Но я еще раз говорю, что это нонсенс, когда команда [звезд] уходит в подтрибунное помещение, всем показывая, что вы тут никто, потому что футбол все же для болельщиков, а когда команда возвращается, наши болельщики ей аплодируют. Это вообще потрясающе.

    И комментатор тут такой говорит: «Давайте поддержим сборную звезд». Все хлопают. Потом: «А теперь нашу сборную России». И тут раздается свист.

    – Да, это немножко злит.

    – Это не немножко злит. Это восприятие – наши болельщики. Их можно понять и простить, как в одной юмористической передаче.

    • Сборная России впервые не выиграла Кубок легенд.
    • За сборную звезд, в частности, играл Андрей Воронин.
    • Ежегодный турнир проходил в Москве на МСА «Лужники».

    Источник: YouTube-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 01:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13463

      bset 11 минут назад

      Те немногочисленные болельщики пришли футбол смотреть, а не цирк. В цирк можно и на хоккейный матч сходить, где Путин легко забивает, а ему при этом не оказывают сопротивления.

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