Зырянов: «Наше место в клубном рейтинге УЕФА действительно наше»

Старший тренер молодежного состава «Зенита» Константин Зырянов считает объективным место России в таблице коэффициентов УЕФА. Страна занимает седьмую строчку.

— Стоит ли переживать из-за падающего клубного рейтинга России? Может быть, просто это объективная реальность?

— Лигу чемпионов наши клубы рассматривают, в том числе, как дополнительный доход. С этой позиции тоже стоит думать о рейтинге. Но я соглашусь — ничего страшного, если мы какое-то время побудем на своем месте нынешнем месте. Тем более, оно действительно наше.

«Зенит» 2-й сезон подряд занял в группе Лиги чемпионов последнее место.

Только 1 команда от России вышла в плей-офф еврокубков.

Зырянов выигрывал с «Зенитом» Кубок УЕФА.

Зырянов стал водителем грузовика в рамках благотворительной акции «Давай-давай!»