Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    2 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    3 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?

    Зырянов: «Наше место в клубном рейтинге УЕФА действительно наше»

    Старший тренер молодежного состава «Зенита» Константин Зырянов считает объективным место России в таблице коэффициентов УЕФА. Страна занимает седьмую строчку.

    — Стоит ли переживать из-за падающего клубного рейтинга России? Может быть, просто это объективная реальность?

    — Лигу чемпионов наши клубы рассматривают, в том числе, как дополнительный доход. С этой позиции тоже стоит думать о рейтинге. Но я соглашусь — ничего страшного, если мы какое-то время побудем на своем месте нынешнем месте. Тем более, оно действительно наше.

    • «Зенит» 2-й сезон подряд занял в группе Лиги чемпионов последнее место.
    • Только 1 команда от России вышла в плей-офф еврокубков.
    • Зырянов выигрывал с «Зенитом» Кубок УЕФА.

    Зырянов стал водителем грузовика в рамках благотворительной акции «Давай-давай!»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:48
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6854

      NewLife 15 минут назад

      Если синит интересует только дополнительный доход из иностранного источника, а не честь клуба и страны, то синит - иностранный агент и должен быть так помечен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3955

      Гавроша 1 час назад

      Седьмое место еще ничего, хоть на нем удержаться!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81701
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru