Если синит интересует только дополнительный доход из иностранного источника, а не честь клуба и страны, то синит - иностранный агент и должен быть так помечен.
Старший тренер молодежного состава «Зенита» Константин Зырянов считает объективным место России в таблице коэффициентов УЕФА. Страна занимает седьмую строчку.
— Стоит ли переживать из-за падающего клубного рейтинга России? Может быть, просто это объективная реальность?
— Лигу чемпионов наши клубы рассматривают, в том числе, как дополнительный доход. С этой позиции тоже стоит думать о рейтинге. Но я соглашусь — ничего страшного, если мы какое-то время побудем на своем месте нынешнем месте. Тем более, оно действительно наше.
- «Зенит» 2-й сезон подряд занял в группе Лиги чемпионов последнее место.
- Только 1 команда от России вышла в плей-офф еврокубков.
- Зырянов выигрывал с «Зенитом» Кубок УЕФА.
Зырянов стал водителем грузовика в рамках благотворительной акции «Давай-давай!»