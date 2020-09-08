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    Зырянов стал водителем грузовика в рамках благотворительной акции «Давай-давай!»

    Старший тренер молодежного состава «Зенита» Константин Зырянов принял участие в благотворительной акции клуба и «Русфонда» «Давай-давай!». Он обещал, что станет инструктором по тест-драйву, если фанаты соберут деньги на лечение 14-летнего Олега Козаева.

    Фанаты собрали более миллиона рублей, и Зырянов сел за руль. Видео работы бывшего игрока сборной России доступно ниже.

    • Проект «Давай-давай!» стартовал в 2015 году.
    • В нем поучаствовали 18 игроков и тренеров «Зенита».
    • Всего было собрано более 33 миллионов рублей, которые пошли на лечение детей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Зенита»

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