Зырянов стал водителем грузовика в рамках благотворительной акции «Давай-давай!»

Старший тренер молодежного состава «Зенита» Константин Зырянов принял участие в благотворительной акции клуба и «Русфонда» «Давай-давай!». Он обещал, что станет инструктором по тест-драйву, если фанаты соберут деньги на лечение 14-летнего Олега Козаева.

Фанаты собрали более миллиона рублей, и Зырянов сел за руль. Видео работы бывшего игрока сборной России доступно ниже.

Проект «Давай-давай!» стартовал в 2015 году.

В нем поучаствовали 18 игроков и тренеров «Зенита».

Всего было собрано более 33 миллионов рублей, которые пошли на лечение детей.