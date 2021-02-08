IFFHS: Месси – лучший футболист десятилетия. Роналду – второй, Иньеста – третий

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила рейтинг лучших футболистов мира за последнее десятилетие (2011-2020).

Лучшим признан форвард «Барселоны» Лионель Месси. Вторым стал нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. Полузащитник «Виссел Кобэ» Андрес Иньеста, ранее выступавший за «Барселону», замкнул тройку.

Топ-10 лучших футболистов мира за последние 10 лет:

1. Лионель Месси («Барселона»);

2. Криштиану Роналду («Ювентус);

3. Андрес Иньеста («Виссел Кобэ»);

4. Неймар («ПСЖ»);

5. Серхио Рамос («Реал»);

6. Мануэль Нойер («Бавария»);

7. Роберт Левандовски («Бавария»);

8. Джанлуиджи Буффон («Ювентус»);

9. Златан Ибрагимович («Милан»);

10. Лука Модрич («Реал»).