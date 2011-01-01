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    IFFHS: Месси – лучший футболист десятилетия. Роналду – второй, Иньеста – третий

    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила рейтинг лучших футболистов мира за последнее десятилетие (2011-2020).

    Лучшим признан форвард «Барселоны» Лионель Месси. Вторым стал нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. Полузащитник «Виссел Кобэ» Андрес Иньеста, ранее выступавший за «Барселону», замкнул тройку.

    Топ-10 лучших футболистов мира за последние 10 лет:

    1. Лионель Месси («Барселона»);

    2. Криштиану Роналду («Ювентус);

    3. Андрес Иньеста («Виссел Кобэ»);

    4. Неймар («ПСЖ»);

    5. Серхио Рамос («Реал»);

    6. Мануэль Нойер («Бавария»);

    7. Роберт Левандовски («Бавария»);

    8. Джанлуиджи Буффон («Ювентус»);

    9. Златан Ибрагимович («Милан»);

    10. Лука Модрич («Реал»).

    • Ранее Месси был признан лучшим плеймейкером десятилетия по версии IFFHS.
    • Месси – единственный шестикратный обладатель «Золотого мяча».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: IFFHS

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2661

      absent32 30 минут назад

      Неймар и Модрич явно лишние в этом списке!

      0
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      Рейтинг: +4850

      playsh 50 минут назад

      Андреа Пирло тоже в этом списке был бы не лишним.

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      Рейтинг: +10361

      DeStar 59 минут назад

      неймар? за несколько не плохих лет в барсе?

      1
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      Рейтинг: +11186

      Cules2013 > DeStar 56 минут назад

      система их расчёта закрытая, но кажется, что они считают голую стату, а у Неймара она заоблачная даже в ПСЖ - у него по гол+пас очков, по-моему, больше, чем сыгранных матчей.

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      Рейтинг: +685

      Flydis 1 час назад

      Неймар - 4
      Хави вообще нет.
      Ясно, очередной дилетантский рейтинг.

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      Рейтинг: +693

      Andrew01 > Flydis 41 минуту назад

      не дилетантский, а субъективный)))))) кто больше нравится того и ставят

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