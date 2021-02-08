IFFHS: Месси – лучший футболист десятилетия. Роналду – второй, Иньеста – третий

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила рейтинг лучших футболистов мира за последнее десятилетие (2011-2020).
Лучшим признан форвард «Барселоны» Лионель Месси. Вторым стал нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. Полузащитник «Виссел Кобэ» Андрес Иньеста, ранее выступавший за «Барселону», замкнул тройку.
Топ-10 лучших футболистов мира за последние 10 лет:
1. Лионель Месси («Барселона»);
2. Криштиану Роналду («Ювентус);
3. Андрес Иньеста («Виссел Кобэ»);
4. Неймар («ПСЖ»);
5. Серхио Рамос («Реал»);
6. Мануэль Нойер («Бавария»);
7. Роберт Левандовски («Бавария»);
8. Джанлуиджи Буффон («Ювентус»);
9. Златан Ибрагимович («Милан»);
10. Лука Модрич («Реал»).
- Ранее Месси был признан лучшим плеймейкером десятилетия по версии IFFHS.
- Месси – единственный шестикратный обладатель «Золотого мяча».
Источник: IFFHS