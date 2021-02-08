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  • IFFHS: Месси – лучший футболист десятилетия. Роналду – второй, Иньеста – третий

IFFHS: Месси – лучший футболист десятилетия. Роналду – второй, Иньеста – третий

8 февраля 2021, 18:59
16

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила рейтинг лучших футболистов мира за последнее десятилетие (2011-2020).

Лучшим признан форвард «Барселоны» Лионель Месси. Вторым стал нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. Полузащитник «Виссел Кобэ» Андрес Иньеста, ранее выступавший за «Барселону», замкнул тройку.

Топ-10 лучших футболистов мира за последние 10 лет:

1. Лионель Месси («Барселона»);

2. Криштиану Роналду («Ювентус);

3. Андрес Иньеста («Виссел Кобэ»);

4. Неймар («ПСЖ»);

5. Серхио Рамос («Реал»);

6. Мануэль Нойер («Бавария»);

7. Роберт Левандовски («Бавария»);

8. Джанлуиджи Буффон («Ювентус»);

9. Златан Ибрагимович («Милан»);

10. Лука Модрич («Реал»).

  • Ранее Месси был признан лучшим плеймейкером десятилетия по версии IFFHS.
  • Месси – единственный шестикратный обладатель «Золотого мяча».

Источник: IFFHS
Испания. Примера Италия. Серия А Барселона Виссел Кобе Ювентус ПСЖ Реал Бавария Милан Рамос Серхио Месси Лионель Иньеста Андрес Роналду Криштиану Нойер Мануэль Буффон Джанлуиджи Ибрагимович Златан Модрич Лука Левандовски Роберт Неймар
Комментарии (16)
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Flydis
1612800116
Неймар - 4 Хави вообще нет. Ясно, очередной дилетантский рейтинг.
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DeStar
1612800597
неймар? за несколько не плохих лет в барсе?
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Plyash
1612801146
Андреа Пирло тоже в этом списке был бы не лишним.
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absent32
1612802346
Неймар и Модрич явно лишние в этом списке!
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dazo23
1612805990
Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой tgtennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе). Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...
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Fusballer
1612807812
А где Дзюба?!
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Ronko
1612824989
У Месси последняя ЛЧ в 2015 году, уже 2021, как-то с нервозностью ощущаешь это 1 место
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fedortamn
1612825069
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zigbert
1612877317
Великолепная десятка. Игроки на любой вкус.
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petrucho-spb
1612946223
Болею за барсу, Рональду сейчас посильнее. Рамос мимо, костолом.
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