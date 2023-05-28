Иньеста в матче «Виссел Кобе» – «Барселона» планирует сыграть за обе команды

6 июня в Японии состоится товарищеский матч между «Виссел Кобе» и «Барселоной».
За обе команды играл полузащитник Андрес Иньеста. В очном матче он планирует провести тайм за японцев и тайм за барселонцев.
Об этом Иньеста сообщил своему экс-партнеру по «Барселоне» Серхио Бускетсу.
- Иньеста забил 26 голов и сделал 25 ассистов в 133 матчах за «Виссел Кобе».
- Он выиграл с командой Кубок и Суперкубок Японии.
- Полузащитник отыграл в Японии 5 лет, сообщив об уходе из «Виссел Кобе» на этой неделе.
Источник: твиттер Managing Barca