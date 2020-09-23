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    Иньеста: «Хочу вернуться в «Барселону». Это мой дом»

    Полузащитник японского «Виссел Кобе» Андрес Иньеста заявил, что хочет вернуться в «Барселону».

    «Барселона» – мой дом. Надеюсь, я смогу вернуться туда, где провел много лет. Не могу загадывать, но хотел бы когда-нибудь вернуться в «Барселону».

    Сейчас я сконцентрирован на игре в Японии. У меня еще год контракта с клубом, и неизвестно, что будет потом. Возможно, останусь здесь», – передает слова Иньесты Mundo Deportivo.

    • Иньеста – воспитанник каталонского клуба.
    • За основную команду «Барсы» хавбек выступал с 2002 по 2018 год.
    • Иньеста – девятикратный чемпион Примеры в составе «Барселоны», четырехкратный победитель Лиги чемпионов. Со сборной Испании хавбек дважды выиграл чемпионат Европы и один раз – чемпионат мира.

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    Источник: Mundo Deportivo

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      Puddle 1 час назад

      Де Зеув: «Хочу вернуться в «Спартак. Это мой дом»

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