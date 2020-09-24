Иньеста: «Хочу вернуться в «Барселону». Это мой дом»

Полузащитник японского «Виссел Кобе» Андрес Иньеста заявил, что хочет вернуться в «Барселону».
«Барселона» – мой дом. Надеюсь, я смогу вернуться туда, где провел много лет. Не могу загадывать, но хотел бы когда-нибудь вернуться в «Барселону».
Сейчас я сконцентрирован на игре в Японии. У меня еще год контракта с клубом, и неизвестно, что будет потом. Возможно, останусь здесь», – передает слова Иньесты Mundo Deportivo.
- Иньеста – воспитанник каталонского клуба.
- За основную команду «Барсы» хавбек выступал с 2002 по 2018 год.
- Иньеста – девятикратный чемпион Примеры в составе «Барселоны», четырехкратный победитель Лиги чемпионов. Со сборной Испании хавбек дважды выиграл чемпионат Европы и один раз – чемпионат мира.
Источник: Mundo Deportivo