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    Иньеста: «Барселона» – мой дом. С удовольствием вернулся бы туда»

    Полузащитник «Виссел Кобэ» Андрес Иньеста рассказал о желании вернуться в «Барселону».

    «Барса» – мой дом, и мне нигде не может быть лучше, чем там. Я бы с удовольствием вернулся туда. Хочу помочь клубу, но в этом вопросе много факторов, поэтому трудно сказать, что произойдет в будущем», – заявил 37-летний испанец.

    • Иньеста – воспитанник каталонского клуба.
    • За основную команду «Барсы» хавбек выступал с 2002 по 2018 год.
    • В его активе 57 голов и 138 ассистов в 674 матчах.

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    Источник: Goal

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