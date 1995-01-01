Иньеста: «Барселона» – мой дом. С удовольствием вернулся бы туда»

Полузащитник «Виссел Кобэ» Андрес Иньеста рассказал о желании вернуться в «Барселону».

«Барса» – мой дом, и мне нигде не может быть лучше, чем там. Я бы с удовольствием вернулся туда. Хочу помочь клубу, но в этом вопросе много факторов, поэтому трудно сказать, что произойдет в будущем», – заявил 37-летний испанец.

Иньеста – воспитанник каталонского клуба.

За основную команду «Барсы» хавбек выступал с 2002 по 2018 год.

В его активе 57 голов и 138 ассистов в 674 матчах.

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