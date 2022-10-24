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    «Думаю, реакция будет положительной». Иньеста призвал футболистов-геев сделать каминг-аут

    Полузащитник «Виссел Кобэ» Андрес Иньеста порассуждал о гомосексуализме в футболе.

    «Игрок должен чувствовать себя свободно, чтобы иметь возможность сделать каминг-аут.

    Мы продвинулись как общество, поэтому некоторые футболисты уже публично признались в нетрадиционной ориентации.

    Как на такое отреагирует футбольный мир? Думаю, реакция будет положительной. Мне бы хотелось, чтобы было так.

    Хотя всегда есть люди со странными мнениями. Не только в футболе, а в любой сфере. У них могут быть другие взгляды, которые вы не разделяете», – заявил Иньеста.

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    Источник: ABC

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4563

      neveldomha 5 минут назад

      Чертово гомечьё

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      Рейтинг: +571

      bratskij 45 минут назад

      Нахрен нам тут нужны новости про дырявых????????????????? Мало того что в законодательстве это запрещено. Заднеприводным в нашей Великой стране места нет, пускай обсуждают это говно в своей гейропе.

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      Рейтинг: +16022

      NewLife > bratskij 6 минут назад

      Ты получил это предложение ? Не переживай, тебя же не заставляют, есть время подумать. У тебя слабовато с грамотностью, нужно подтянуть русский язык - язык великой страны, а также освежить знания законодательства, чтобы зря не трясти монистой и отвечать за базар.

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      Рейтинг: +11988

      BRO_football 1 час назад

      А будет как с Касильясом недавно)

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      Рейтинг: +15974

      Fusballer > BRO_football 1 минуту назад

      Это только пробная попытка была. Дальше будет хуже)

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