«Думаю, реакция будет положительной». Иньеста призвал футболистов-геев сделать каминг-аут

Полузащитник «Виссел Кобэ» Андрес Иньеста порассуждал о гомосексуализме в футболе.

«Игрок должен чувствовать себя свободно, чтобы иметь возможность сделать каминг-аут.

Мы продвинулись как общество, поэтому некоторые футболисты уже публично признались в нетрадиционной ориентации.

Как на такое отреагирует футбольный мир? Думаю, реакция будет положительной. Мне бы хотелось, чтобы было так.

Хотя всегда есть люди со странными мнениями. Не только в футболе, а в любой сфере. У них могут быть другие взгляды, которые вы не разделяете», – заявил Иньеста.