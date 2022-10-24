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  • «Думаю, реакция будет положительной». Иньеста призвал футболистов-геев сделать каминг-аут

«Думаю, реакция будет положительной». Иньеста призвал футболистов-геев сделать каминг-аут

24 октября 2022, 20:30
9

Полузащитник «Виссел Кобэ» Андрес Иньеста порассуждал о гомосексуализме в футболе.

«Игрок должен чувствовать себя свободно, чтобы иметь возможность сделать каминг-аут.

Мы продвинулись как общество, поэтому некоторые футболисты уже публично признались в нетрадиционной ориентации.

Как на такое отреагирует футбольный мир? Думаю, реакция будет положительной. Мне бы хотелось, чтобы было так.

Хотя всегда есть люди со странными мнениями. Не только в футболе, а в любой сфере. У них могут быть другие взгляды, которые вы не разделяете», – заявил Иньеста.

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Источник: ABC
Азия Виссел Кобе Иньеста Андрес
Комментарии (9)
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BRO_football
1666633772
А будет как с Касильясом недавно)
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neveldomha
1666637680
Чертово гомечьё
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polt
1666640534
Каминг-аут вам в очко! Питохуихохлатые.
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ZAITZEFF2011
1666642139
Хотя всегда есть люди со странными мнениями. Не только в футболе, а в любой сфере. У них могут быть другие взгляды, которые вы не разделяете», – заявил Иньеста. Есть люди со странными наклонностями , которые норовят засунуть в зад друг другу и это действие, противоречащее законам природы, бомбардир пытается рекламировать нам вместо футбола. Это очень плохо. Советую не работать на запад а ориентироваться не на свои вкусы , а на здравый смысл и на большинство аудитории сайта.
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Roman Rom
1666643064
Я призываю авторов сайта не публиковать подобные новости. Или делайте тот самый каминг-аут, если у вас есть склонность к этому делу.
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Benifacto
1666644640
"Хотя всегда есть люди со странными мнениями." Вот тут андрес ты упал в моих глазах как человек.... да долбитесь там хоть куда вам угодно! Только вот ненада это все выносить из постели, и особенно навязывать свою больную психику нормальным людям! вас питушар реально пора безбожно бить! бить и бить! чтоб вы твари знали свое место!!!
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Oldtrafford83
1666672868
О, дырявые новости подъехали))) Пусть на ЧМ признаются, но думаю в этом случае очко сузится))
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