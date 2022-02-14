Иньеста: «Не знаю, чем займусь после завершения карьеры. Возможно, стану тренером или спортивным директором»

Полузащитник «Виссел Кобэ» Андрес Иньеста порассуждал о своем будущем.

«Время, как говорится, работает против меня, но я пока не знаю, чем займусь после завершения карьеры.

Возможно, я стану тренером или спортивным директором. Да, я хотел бы остаться в футболе», – сказал испанец.

Иньесте в мае исполнится 38 лет.

Его контракт с «Виссел Кобэ» рассчитан до 2024 года.

Хавбек играет в Японии с лета 2018-го.

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