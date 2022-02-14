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    Иньеста: «Не знаю, чем займусь после завершения карьеры. Возможно, стану тренером или спортивным директором»

    Полузащитник «Виссел Кобэ» Андрес Иньеста порассуждал о своем будущем.

    «Время, как говорится, работает против меня, но я пока не знаю, чем займусь после завершения карьеры.

    Возможно, я стану тренером или спортивным директором. Да, я хотел бы остаться в футболе», – сказал испанец.

    • Иньесте в мае исполнится 38 лет.
    • Его контракт с «Виссел Кобэ» рассчитан до 2024 года.
    • Хавбек играет в Японии с лета 2018-го.

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    Источник: Tuttomercatoweb

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    14.02.2022 23:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10967

      playsh 36 минут назад

      Андрес,кем бы ты не был по жизни,здоровья и удачи тебе.Таких полузащитников,как ты,теперь долго ждать придётся.

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