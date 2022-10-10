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    Иньеста: «Хочу вернуться в «Барселону», но пока не знаю, в каком качестве»

    Полузащитник «Виссел Кобэ» Андрес Иньеста думает о возвращении в «Барселону».

    «Я проведу в Японии ещe один год, а потом буду рассматривать варианты.

    Я бы с удовольствием вернулся в «Барсу», это мой дом, но пока не знаю, в каком качестве – буду ли я тренером, спортивным директором или кем-то еще.

    В любом случае мне придется перестраиваться. Я продолжаю чувствовать себя футболистом», – сказал 38-летний испанец.

    • Иньеста – воспитанник каталонского клуба.
    • За основную команду «Барсы» хавбек выступал с 2002 по 2018 год.
    • В его активе 57 голов и 138 ассистов в 674 матчах.

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    Источник: Cope

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