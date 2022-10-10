Иньеста: «Хочу вернуться в «Барселону», но пока не знаю, в каком качестве»

Полузащитник «Виссел Кобэ» Андрес Иньеста думает о возвращении в «Барселону».
«Я проведу в Японии ещe один год, а потом буду рассматривать варианты.
Я бы с удовольствием вернулся в «Барсу», это мой дом, но пока не знаю, в каком качестве – буду ли я тренером, спортивным директором или кем-то еще.
В любом случае мне придется перестраиваться. Я продолжаю чувствовать себя футболистом», – сказал 38-летний испанец.
- Иньеста – воспитанник каталонского клуба.
- За основную команду «Барсы» хавбек выступал с 2002 по 2018 год.
- В его активе 57 голов и 138 ассистов в 674 матчах.
Источник: Cope